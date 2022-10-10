快訊

蔡總統國慶講話 中華民國、中華民國台灣各提3次

全換變頻家電「電費突暴增到2萬多」 台電查嘸原因他傻眼：問題出在哪？

國慶演說全文／蔡總統：願與北京當局尋找雙方可接受維持台海和平方法

「一團灰白色絨毛」竟是領角鴞幼鳥 人工餵養成功野放

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
領角鴞幼鳥經餵養兩個半月換羽成功，被帶往拾獲地點野放，回歸大自然。圖／新北市動保處提供
領角鴞幼鳥經餵養兩個半月換羽成功，被帶往拾獲地點野放，回歸大自然。圖／新北市動保處提供

新北市民簡志興在貢寮區發現「一團灰白色絨毛」，仔細一看發現是不知名幼鳥，輾轉送交動保處瑞芳動物之家。獸醫王嚴緖分辨出是領角鴞幼鳥，沒有受傷，推測是從巢中掉落地面。照料2個半月後，幼鳥「換裝」咖啡色成鳥羽色，再聯絡簡志興回到拾獲地點野放，助牠回到棲地懷抱。

新北市政府動保處今天表示，簡志興7月5日早上在貢寮雙玉集會所附近，發現地上有一團灰白色絨毛在動，仔細一看，竟是外表超級可愛的不知名鳥類。由於未發現鳥巢所在，不知從何而來，趕緊送往貢寮區公所求助。

動保處當天接獲貢寮區公所通報，請求照護。瑞芳動物之家隨即派人前去接回安置，王嚴緖檢傷發現領角鴞幼鳥無開放性受傷、骨折及落翅現象，推測是從巢中掉落地面。

領角鴞屬猛禽，是台灣13種貓頭鷹中的一種，也是台灣本島分布最廣，最常出現在人類生活周遭環境的貓頭鷹。這隻領角鴞幼鳥經餵養2個半月，成功換羽，從淡灰色鳥羽變成成鳥咖啡色成鳥羽毛後，瑞芳動物之家聯絡簡志興在日前完成野放作業

王嚴緖說，民眾若撿到鳥類，可先判斷是雛鳥、幼鳥還是成鳥。如果是尚未換羽的幼鳥，只要無骨折、皮下血腫等傷勢，可試著抬頭尋找樹上鳥巢，回置即可。若無法回置鳥巢，可放置在狗貓不易觸及高度的樹上，再其親鳥自行帶回照顧。

這隻領角鴞野放作業雖只有短短5秒鐘，背後卻是民眾愛心救援、廠商提供免費肉末、貢寮區公所協助轉交及瑞芳動物之家人工飼養的努力，公私合作才能讓領角鴞順利回歸原棲息地。

動保處表示，發現幼齡動物請勿隨便觸碰撿拾，確認無親鳥在周遭，可撥打1999或動保處24小時動物救援專線(02)29596353尋求協助。動保處會通知轄區動物之家提供必要救援、醫療與人工餵飼協助，適當時機再野放回歸自然山林。

領角鴞幼鳥經餵養兩個半月換羽成功，被帶往拾獲地點野放，回歸大自然。圖／新北市動保處提供
領角鴞幼鳥經餵養兩個半月換羽成功，被帶往拾獲地點野放，回歸大自然。圖／新北市動保處提供
領角鴞幼鳥經餵養兩個半月換羽成功，準備回歸大自然時健康狀態良好，兩眼炯炯有神。圖／新北市動保處提供
領角鴞幼鳥經餵養兩個半月換羽成功，準備回歸大自然時健康狀態良好，兩眼炯炯有神。圖／新北市動保處提供
新北市民簡志興拾獲領角鴞幼鳥，當時全身披著淡灰色幼鳥羽毛。圖／新北市動保處提供
新北市民簡志興拾獲領角鴞幼鳥，當時全身披著淡灰色幼鳥羽毛。圖／新北市動保處提供

貢寮 動物之家

延伸閱讀

南美蜥蜴誤闖民宅 淡水里民驚嚇通報動保處安置

台灣之心與台中動保處犬隻絕育 解決家犬繁衍流浪犬問題

世界動物日逢重陽節 高市動保處安排慰勞犬娛樂長輩

金門野放千隻螢火蟲幼蟲 打造大自然星光節

相關新聞

北市動物園慶雙十 國慶寶寶可免費入園

台北市立動物園為歡慶雙十國慶，10月10日出生的壽星，可憑身分證明免費入園。而10月11日則是國際女童日，也是台灣女孩日...

「一團灰白色絨毛」竟是領角鴞幼鳥 人工餵養成功野放

新北市民簡志興在貢寮區發現「一團灰白色絨毛」，仔細一看發現是不知名幼鳥，輾轉送交動保處瑞芳動物之家。獸醫王嚴緖分辨出是領...

大地震前兆？漁民捕獲超巨「龍宮使者」長4.8m漁船放不下 全程直擊片瘋傳

出大事的徵兆？最近一段影片在網路上掀起熱議，一群漁民在海中釣到了俗稱「地震魚」的巨大皇帶魚，身長超過4.8公尺的巨大身軀及駭人的模樣讓不少網友直呼可能天有異相。

爸爸才剛稱讚「護家神犬」！養8年比特犬發狂咬殺小主人姐弟 悲慘下場曝

家有幼童跟比特犬的家庭不可不慎。日前一起悲劇在網路上掀起熱議，一名2歲女童及5個月大的男嬰在屋外玩耍時，突然被家中飼養超過8年的2隻溫順比特犬發狂攻擊，儘管母親立刻衝上去救援，但2名孩童依然傷重不治。

鴨鴨替人擋煞「嚇到發抖狂掉淚」 暖女接一通神秘來電秒衝殯儀館救下牠

民間殯葬習俗中有「帶路鴨」的儀式，可以協助擋煞，但這些被拿來做法事的家禽往往都會被丟棄。一名愛禽女志工日前就從殯儀館救出一隻帶路鴨，可憐的白鴨縮在紙箱內不斷流淚，讓不少人看了相當心疼。

世界唯一「毛孩整骨師」什麼動物都按摩 手輕輕一摸讓骨頭歸位..連蛇也能治

國外有名專門替各種動物提供脊椎治療的按摩師，「客戶品種」包羅萬象，從常見的貓、狗、羊、馬等動物外，狐狸、駱駝、老虎、熊都是治療對象，就連柔軟的蛇，都能在他的巧手下變得更加健康。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。