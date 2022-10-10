「一團灰白色絨毛」竟是領角鴞幼鳥 人工餵養成功野放

新北市民簡志興在貢寮區發現「一團灰白色絨毛」，仔細一看發現是不知名幼鳥，輾轉送交動保處瑞芳動物之家。獸醫王嚴緖分辨出是領角鴞幼鳥，沒有受傷，推測是從巢中掉落地面。照料2個半月後，幼鳥「換裝」咖啡色成鳥羽色，再聯絡簡志興回到拾獲地點野放，助牠回到棲地懷抱。

新北市政府動保處今天表示，簡志興7月5日早上在貢寮雙玉集會所附近，發現地上有一團灰白色絨毛在動，仔細一看，竟是外表超級可愛的不知名鳥類。由於未發現鳥巢所在，不知從何而來，趕緊送往貢寮區公所求助。

動保處當天接獲貢寮區公所通報，請求照護。瑞芳動物之家隨即派人前去接回安置，王嚴緖檢傷發現領角鴞幼鳥無開放性受傷、骨折及落翅現象，推測是從巢中掉落地面。

領角鴞屬猛禽，是台灣13種貓頭鷹中的一種，也是台灣本島分布最廣，最常出現在人類生活周遭環境的貓頭鷹。這隻領角鴞幼鳥經餵養2個半月，成功換羽，從淡灰色鳥羽變成成鳥咖啡色成鳥羽毛後，瑞芳動物之家聯絡簡志興在日前完成野放作業

王嚴緖說，民眾若撿到鳥類，可先判斷是雛鳥、幼鳥還是成鳥。如果是尚未換羽的幼鳥，只要無骨折、皮下血腫等傷勢，可試著抬頭尋找樹上鳥巢，回置即可。若無法回置鳥巢，可放置在狗貓不易觸及高度的樹上，再其親鳥自行帶回照顧。

這隻領角鴞野放作業雖只有短短5秒鐘，背後卻是民眾愛心救援、廠商提供免費肉末、貢寮區公所協助轉交及瑞芳動物之家人工飼養的努力，公私合作才能讓領角鴞順利回歸原棲息地。

動保處表示，發現幼齡動物請勿隨便觸碰撿拾，確認無親鳥在周遭，可撥打1999或動保處24小時動物救援專線(02)29596353尋求協助。動保處會通知轄區動物之家提供必要救援、醫療與人工餵飼協助，適當時機再野放回歸自然山林。 領角鴞幼鳥經餵養兩個半月換羽成功，被帶往拾獲地點野放，回歸大自然。圖／新北市動保處提供 領角鴞幼鳥經餵養兩個半月換羽成功，準備回歸大自然時健康狀態良好，兩眼炯炯有神。圖／新北市動保處提供 新北市民簡志興拾獲領角鴞幼鳥，當時全身披著淡灰色幼鳥羽毛。圖／新北市動保處提供

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