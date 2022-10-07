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增產報館！屏東海生館企鵝愈生愈多 館方標售買家有資格限制

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
國立海洋生物博物館展示的極地企鵝，每年秋冬都會繁衍後代，館方公告標售非保育類企鵝3種共36隻。圖／海生館提供
國立海洋生物博物館展示的極地企鵝，每年秋冬都會繁衍後代，館方公告標售非保育類企鵝3種共36隻。圖／海生館提供

國立海洋生物博物館展示的極地3企鵝，每年秋冬都會生下企鵝寶寶，愈來愈多的新生命加入，館方無法展示大量的企鵝，都會提供友館，昨天在官網公告標售非保育類企鵝3種共36隻，有民眾發現後搞笑上網喊出來揪團團購，但館方公布投標資格須為野生動物飼養業、批發業，還要提供飼育場地及環境清單，才能接受投標。

海生館今年標售企鵝公告昨天張貼在海生館官網上，預計標售巴布亞企鵝24隻、頰帶企鵝6隻、阿德利企鵝6隻，限定投標資格廠商登記或設立證明須為野生動物飼養業、批發業，符合動物法規而持有動物者，也要提供飼育場地及環境清單，預計10月27日公開標售，押標金及履約保證金各100萬元。

館方表示，近年不斷復育下，引進的巴布亞企鵝、頰帶企鵝、阿德利企鵝3種物種，每年秋天都會交配生下小寶寶，館方還特別為牠們打造「產房」，也讓遊客見證可愛毛茸茸的小生命誕生，逐年繁衍後數量愈來愈多，已無法展示大量的企鵝，過去也曾有標案提供給友館，並非第一次，都是基於有能力和適合的照護環境下才會提供。

企鵝

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