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綠蠵龜覓食受困綠島龜灣岸 海巡用帆布小心送回大海

中央社／ 台東縣7日電

一隻長56公分綠蠵龜因覓食受困綠島龜灣岸，定時抬頭換氣，因漲潮仍無法脫困，海巡人員小心翼翼用帆布拖帶將牠送回大海。當地民眾表示，龜灣岸是海龜常出沒覓食地方。

海巡署東部分署第13岸巡隊今天上午發布新聞稿，6日上午接獲李姓民眾通報，綠島龜灣岸發現受傷活體海龜；獲報後立即派遣綠島安檢所人員前往應處並通報台東縣政府畜產保育科及海洋保育署第十工作站。

海巡人員趕到現場，對海龜進行丈量，海龜長56公分，寬46公分，經與屏東海洋生物博物館吳姓助理員聯繫，判斷海龜品種為「綠蠵龜」，應為覓食時受困於潮池中。

第13岸巡隊副隊長馬力耘表示，經觀察海龜狀況平穩無受傷，且能定時抬頭換氣，原本期盼漲潮時海龜會自行離去；但直到昨天下午漲潮時仍發現海龜無法自行游出，因此與中研院人員運用帆布拖帶方式，成功將受困海龜送回大海。

馬力耘表示，東部海域常有保育類海洋生物迷航擱淺，民眾如有發現，可立即撥打海巡署118服務專線，由海巡人員協助處理，維護永續海洋資源。

綠島李姓民眾接受中央社記者電話訪問表示，綠島龜灣是兩個沿岸流交會點，這地方最大的特色是有大面積的白蘆莖珊瑚群聚，各式珊瑚完整且數量眾多，海龜經常出現，吸引潛水客。

海龜 海巡署 綠島

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