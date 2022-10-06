哈士奇凌晨在街頭遊走 不怕警員「盤查」直接玩了起來

一隻戴著項圈的哈士奇狗在基隆市的騎樓遊走，警員查看附近未見牠的主人，想檢視項圈時，哈士奇狗竟和警員「玩」了起來。牠的項圈有主人的電話，在派出所等待主人來接牠時，仍和員警玩得不亦樂乎。

基隆市警一分局今天表示，忠二路派出所警員石達玄、郭豐銘5日凌晨執行巡邏勤務時，看到路邊有動靜，仔細一看是隻哈士奇在騎樓蹦蹦跳跳，但附近並沒有人。

警員看到哈士奇毛色乾淨漂亮，又有配戴項圈，上面掛寫著「阿寬」的狗牌，原本以為查看狗牌有難度，沒想到哈士奇竟然不怕生，抬起前腳與警員玩了起來。

警員看到狗牌背面有主人聯繫電話，先將牠帶回派出所安置，並聯繫主人到派出所領回。哈士奇在派出所等待主人時，依然十分親人，看到主人現身派出所，開心向主人飛撲，飼主也向警方表達謝意。

基隆市警一分局提醒民眾，寵物容易被外在事物吸引，如未加以注意及管控就容易走失，務必將家中門戶關好，在外也須使用牽繩，避免走失。如果在毛小孩的頸圈別吊牌，提供聯絡資訊，走失後被尋獲就能立即聯繫主人領回。 一隻哈士奇狗在基隆市騎樓遊走，警員巡邏時發現帶回派出所安置，依狗牌上的電話聯絡飼主領回。記者邱瑞杰／翻攝

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