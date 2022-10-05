影／石虎「豆棗」野放後當上媽媽 成功養育小「跳跳虎」畫面曝光

一隻失親石虎「豆棗」去年4月苗栗後龍鎮居民通報，經特有生物研究保育中心救援、照養、訓練，今年4月繫上發報器並順利野放後，如今當上媽媽，還被拍攝到一打二帶小孩的可愛畫面。

「林務局-森活情報站」臉書粉專曝光石虎「豆棗」近況，在追蹤過程中，特生中心發現牠長距離移動，不到兩周就從集集跑到南投，再過一周後順利定居，在合作農友的田區附近被拍到，展開了新的野外生活。

「林務局-森活情報站」表示，7月底時發現「豆棗」侷限在小範圍，每個白天都回到相同位置，行為模式有些變化。原來是生下小石虎。自動相機拍下「豆棗」一打二帶小孩的畫面，「超彈跳、超可愛的」。

「林務局-森活情報站」說，「豆棗」可以順利獲救、野放、生下寶寶，要謝謝通報的熱心民眾、接手的夥伴、幫「豆棗」野放訓練的特生中心，希望更多石虎可以繼續在台灣安心生活。也呼籲民眾，不餵養、不放養浪犬，農地盡可能不要使用除草劑。

「野生動物急救站」臉書粉專說，10月5日石虎日這天，分享「豆棗」從幼獸時期，歷經醫療照養、野放訓練、野放評估，直到野放後在野外記錄到的影像，自動相機拍到了牠帶著寶寶在野外活動的畫面。看到豆棗與兩隻活潑健康的跳跳虎寶貝，無疑是給了我們一劑強心針。

「石虎保育大使 阿虎加油」臉書粉專說，期待「豆棗」的孩子可以順利長大，壯大野外的石虎族群。拍到「豆棗」親子畫面的就是剛用過殺草劑的田地。要讓「豆棗」的生活環境更好，我們需要努力的事情還很多，也希望藉由友善石虎農作的推動，讓更多棲地品質變好。

「林務局-森活情報站」說，如果民眾也想保育石虎，可以用最直接的行動，以新台幣支持友善石虎農作標章的產品，直接聯繫農友訂購： https://ahutw.info/farmers.php?type=0

石虎「豆棗」當上媽媽，被拍攝到帶小孩的可愛畫面。圖／取自「林務局-森活情報站」臉書粉專 石虎「豆棗」當上媽媽，被拍攝到帶小孩的可愛畫面。圖／取自「林務局-森活情報站」臉書粉專 石虎「豆棗」當上媽媽，被拍攝到帶小孩的可愛畫面。圖／取自「林務局-森活情報站」臉書粉專 失親石虎「豆棗」去年4月苗栗後龍鎮居民通報，經特有生物研究保育中心救援、照養、訓練，今年4月繫上發報器並順利野放。圖／取自「林務局-森活情報站」臉書粉專 石虎「豆棗」當上媽媽，被拍攝到帶小孩的可愛畫面。圖／取自「林務局-森活情報站」臉書粉專

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