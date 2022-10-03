寵物保險五花八門 蔣萬安推定型化契約可解決亂象？

寵物醫療昂貴，保險業者看準商機，造成市面上寵物保險保單，國民黨台北市長參選人蔣萬安日前推「寵物保險定型化契約」政見，但保險業者認為，商業保險是自由市場，根本不需要定型化契約，貓狗更需要「客製化」，地方政府則認為，更希望業者針對高齡犬貓規畫長照險，還可針對動物長照機構客製化。

蔣萬安指出，未來北市府將與民間保險業者合作，推廣定型化寵物醫療保險契約，為北市民的毛小孩爭取優惠方案。遭綠營反嗆，定型化寵物醫療保險契約屬中央權責，蔣萬安當立委不做，要等當台北市長才做，是亂開芭樂票。

不過，在沒定型化契約下，有些產險公司只限定「米克斯」、有些限定年齡門檻，甚至還有自付額、門診手術住院各別的單次理賠額度上限、理賠次數等項目，民眾眼花撩亂下很難挑選到適合的寵物險。

一名富邦產險業務員坦言，多數的寵物險方案會設理賠次數上限，若家中毛孩看診次數頻繁，選擇無理賠次數限制的方案較適合，還有許多人沒注意到，寵物保險多設有自負額，不會全額賠，飼主仍需負擔一定比例，另外寵物年紀愈大保費愈高，甚至還有最高年齡限制。

至於寵物定型化契約可否解決市場亂象？一名產險幹部指出，定型化契約像是將毛小孩視為社會上特定或弱勢族群，就如身心障礙者也會有專屬微型保單，給基本保障，適合讓中央推動。但既然是定型化，「這些保險商品就沒什麼好推薦或競爭的了，因為大家都長一樣。」

該名幹部認為，現在市面上雖然有很多種寵物保險，看似眼花撩亂，但換個角度來看，卻可以讓飼主針對自家毛小孩，去挑選適合的保險商品，畢竟就算是自家同時養多隻貓狗，都不一定適合同一張保單，與其用定性化契約，不如教導飼主們看懂寵物保險項目。

新北市動保處指出，與其設置定型化契約，更希望保險公司針對需求度最高、七歲以上高齢寵物規畫長照醫療保險，像是新北有動物長照機構，保險還可搭配機構客制化，飼主和寵物將會有很大助益。

台北市動保處表示，北市有推寵物保險專案，去年加碼推七歲以上犬貓「銀齡保障」，凡是自動物之家認養或是參與動保處活動認養的犬貓，皆可享有投保資格，不過目前尚無定型化寵物醫療保險契約。

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