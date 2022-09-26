汪星人對電線桿「解放」變藝術品 尿漬激似一幅持手杖人物畫

愛心人士通常都會幫小貓拍攝可愛的照片吸引為更多潛力飼主，但是幼貓的不可控行為也讓拍照行為多了許多困難，網友分享自己幫小貓拍攝沙龍照的進度，只見虎斑貓想爬上層架，卻意外打翻盆栽，連帶自己也跟著摔下去，生動的活潑送養照反而吸引更多人關注。

2022-09-26 09:20