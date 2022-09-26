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汪星人對電線桿「解放」變藝術品 尿漬激似一幅持手杖人物畫

香港01／ 撰文：田中貴
有飼主日前發現愛犬在電線桿上「解放」完的尿迹猶如「畫」出一幅人物畫，在網上笑言形容「藝術家的電線桿藝術」，瞬間吸引5萬人讚好。 圖／翻攝自Twitter「AYASE_HULK」
有飼主日前發現愛犬在電線桿上「解放」完的尿迹猶如「畫」出一幅人物畫，在網上笑言形容「藝術家的電線桿藝術」，瞬間吸引5萬人讚好。 圖／翻攝自Twitter「AYASE_HULK」

「只要有心，人人都可以是食神」，同樣道理，只要有心，人人都可以是藝術家，而且包括汪星人。有飼主日前發現愛犬在電線桿上「解放」完的尿迹猶如「畫」出一幅人物畫，在網上笑言形容「藝術家的電線桿藝術」，瞬間吸引5萬人讚好。

原PO指出，日前帶愛犬外出散步，其間愛犬在電線桿上「解放」，事後他留意到尿漬好像一個人拿著一根拐杖，威風凜凜站在原地，於是將這幅人物畫上載至Twitter，笑稱是「藝術家的電線桿藝術」，照片吸引5萬網友按讚討論，不少人都表示有趣好笑。

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文章授權轉載自《香港01》

藝術家 汪星人 Twitter

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