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「再現或再也不見」石虎特展 明東勢林業文化園區開幕

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
東勢林區管理處與台灣石虎保育協會合作辦理「再現 或 再也不見」台灣石虎及棲地保育暨丘璦珍水彩創作特展台中場，明天上午10時於東勢林業文化園區舉行開幕活動。圖／林務局東勢林區管理處提供
東勢林區管理處與台灣石虎保育協會合作辦理「再現 或 再也不見」台灣石虎及棲地保育暨丘璦珍水彩創作特展台中場，明天上午10時於東勢林業文化園區舉行開幕活動。圖／林務局東勢林區管理處提供

東勢林區管理處與台灣石虎保育協會合作辦理「再現 或 再也不見」台灣石虎及棲地保育暨丘璦珍水彩創作特展台中場，明天上午10時於東勢林業文化園區舉行開幕活動，展期即日起至10月16日止，展出多年來東勢區石虎保育工作的第一手資料，帶民眾一同看見石虎的過去與未來。

本次展覽特別選在東勢林業文化園區舉辦，延續台北場的展出內容外，再將東勢林區管理處與台灣石虎保育協會近年來，在東勢區及周邊區域合作推動保育工作的第一手資料，搭配台灣石虎保育協會整理過去投入石虎保育及救援追蹤的石虎生命故事，一一公開與大眾分享。

活動邀請苗栗知名客籍藝術家丘璦珍老師，展出21幅精彩的石虎畫作，透過展覽讓民眾看見石虎的過去與未來，讓更多人瞭解並加入環境友善及生態保育的行列。

東勢林區管理處表示，石虎是野生動物保育法所列瀕臨絕種野生動物，在台灣僅苗栗縣、台中市、南投縣有較確定石虎族群分布，其中，又以苗栗縣及南投縣為較穩定分布，台中市東側淺山地區則是連結兩縣間石虎族群的重要廊道，而東勢區就位在這個帶狀棲地的北段，又是傳統的農業重鎮，在石虎保育及棲地維護工作上，成為極為重要的區域。

2018年起，東勢林區管理處與台灣石虎保育協會合作，在東勢區及周邊進行石虎保育工作及友善環境農作推廣，利用紅外線自動相機和無線電追蹤，持續監測東勢區及周邊的石虎族群活動範圍和棲地利用情形，再透過友善環境農作的推動和在地社區居民的保育觀念推廣，維護並改善石虎棲地。

東勢林區管理處說明，在林務局國土生態保育綠色網絡建置發展計畫中，將東勢區所在的台中西部淺山森林劃定為關注的保育軸帶以外，另劃定大安溪與大甲溪溪流保育軸帶，以及烏溪中下游、筏子溪支流保育軸帶，透過計畫的執行，持續監測筏子溪兩岸石虎活動情形，而大安溪與大甲溪河岸高灘地進行植被復育工作，替石虎營造更多更友善可利用的棲地。

東勢林區管理處與台灣石虎保育協會合作辦理「再現 或 再也不見」台灣石虎及棲地保育暨丘璦珍水彩創作特展台中場，明天上午10時於東勢林業文化園區舉行開幕活動。圖／林務局東勢林區管理處提供
東勢林區管理處與台灣石虎保育協會合作辦理「再現 或 再也不見」台灣石虎及棲地保育暨丘璦珍水彩創作特展台中場，明天上午10時於東勢林業文化園區舉行開幕活動。圖／林務局東勢林區管理處提供
東勢林區管理處與台灣石虎保育協會合作辦理「再現 或 再也不見」台灣石虎及棲地保育暨丘璦珍水彩創作特展台中場，明天上午10時於東勢林業文化園區舉行開幕活動。圖／林務局東勢林區管理處提供
東勢林區管理處與台灣石虎保育協會合作辦理「再現 或 再也不見」台灣石虎及棲地保育暨丘璦珍水彩創作特展台中場，明天上午10時於東勢林業文化園區舉行開幕活動。圖／林務局東勢林區管理處提供

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