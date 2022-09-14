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望安綠蠵龜保護區再傳喜訊 127個小生命游向大海

中央社／ 澎湖縣14日電

澎湖望安綠蠵龜棲地保護區今年第7窩、8窩綠蠵龜卵，分別於10日及11日深夜孵化。縣府農漁局今天表示，第7窩因地勢潮水改變目前還在觀察中；第8窩計存活小綠蠵龜達127隻。

農漁局指出，這次喜訊也是由海洋委員會海洋保育署補助，委託農業委員會水產試驗所澎湖海洋生物研究中心，進行望安綠蠵龜棲地保護區調查時，一連兩天深夜再傳小綠蠵龜孵化好消息。

農漁局說明，9月10日、11日在望安土地公港沙灘產下今年保護區第7、第8窩海龜寶寶，第7窩因地勢潮水改變，目前尚待觀察中。第8窩孵化時間於11日傍晚6時10分有105隻小海龜順利爬出卵窩奔向大海，發現小龜新生的調研人員旋即安排13日進行虛弱海龜開挖救援工作。

調查人員就第8窩海龜孵化率等各數據進行統計，13日上午開挖後救援22隻小綠蠵龜，經評估後17隻狀況良好就地野放下海；另5隻狀況較差小龜送澎湖海洋研究中心海龜救護收容場所觀察。總卵數150顆(孵化數127顆、未受精卵2顆、未成功孵化數21顆)。

農漁局表示，截至9月14日保護區內共有5隻母龜產卵16窩，調查研究人員預計下一窩小海龜孵化時間為9月底，將持續鎖定追蹤後續狀況，更希望保護區能恢復以往幾十隻海龜上岸產卵榮景。

農漁局呼籲，綠蠵龜為一級保育類野生動物，望安綠蠵龜棲地保護區於每年5至10月的晚上8時至隔日清晨5時為管制時間，提醒民眾勿擅闖、避免光照及喧嘩影響海龜上岸產卵，還給海龜一個屬於牠們的生存復育空間。

海龜 綠蠵龜 保護區

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