【動物冷知識】吃喝拉撒都靠嘴？這款水母有「神秘洞」 需要才出現
哈囉大家好，我是帽帽！
有一種動物只有在有需要時才會出現肛門，用完肛門就消失！？
今天我們一起來看看動物的屁屁冷知識吧！
章魚也會透過那根吸管噴水移動，遇到敵人時也會透過吸管噴墨逃跑。
真的是多功能吸管！
This is amazing art but I keep thinking about how an octopus mouth is like this and cringing pic.twitter.com/s5D9PSRnsB— Mel 🏴☠️🏳️🌈 (@Melethonomia) June 7, 2022
雖然海參的屁屁有牙齒保護，但還是會有小魚可以來去自如，例如隱魚，他們甚至會帶伴侶到海參的屁屁「開房間」，海參不爽時還是會透過放屁把隱魚噴出去！
櫛水母不是水母，他們沒有水母的刺胞。原先櫛水母與水母皆被分類為腔腸動物門，就是吃東西與排泄都在同一口的動物，後來發現櫛水母的肛門是使用時才會出現的，所以現被劃分為櫛水母動物門。
櫛水母與水母都屬於較古老的動物，科學家原先都認為原始動物吃喝拉撒都只靠一個口，而同屬於古老動物的櫛水母對於研究肛門的演化過程有很大的幫助！
comb jellies (ctenophores) pic.twitter.com/AOjEIVd7oS— ✧ (@northstardoll) 2020年11月7日
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