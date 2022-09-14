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北市動物園黑熊愛「出掌」騷擾 紅耳龜狂奔躍水池避難

中央社／ 台北14日電
黑熊貝兒伸出熊掌「騷擾」紅耳龜。圖擷自台北市立動物園影片
黑熊貝兒伸出熊掌「騷擾」紅耳龜。圖擷自台北市立動物園影片

台北市立動物園溫帶動物區住著兩隻亞洲黑熊，其中一隻較好動的「貝兒」曾被紅耳龜嚇到，之後再看到紅耳龜都會調皮地去逗弄，導致紅耳龜現在一看到黑熊就會狂奔跳入水池避難。

台北市立動物園溫帶動物區住著14歲的雌性亞洲黑熊「貝兒」與13歲的雄性亞洲黑熊「黑糖」，為了幫助民眾識別，園方今天發布新聞稿介紹兩熊的個性差異。

動物園說明，由於亞洲黑熊是獨居型動物，所以兩熊須輪流使用戶外活動場，「黑糖」每次到戶外都會在吃完佳餚、玩完玩具或活動一下筋骨後，就到有遮蔭且可以看到保育員的位置休息。

動物園指出，「貝兒」就不一樣了，牠是隻個性鮮明的熊，到戶外前都會先去招惹其他動物，甚至與鄰居在欄舍通道上打鬧，到了戶外也一刻不得閒，吃完食物就開始到處啃植栽，還會爬到樹上折樹枝築巢，實在是非常有活力。

動物園舉例，「貝兒」有一次要到戶外水池邊曬太陽，由於亞洲黑熊的視力不佳，「貝兒」走很近才發現有一隻紅耳龜在眼前，被嚇到退後一步，逗趣模樣全被一旁觀察的保育員記錄下來。

動物園表示，沒想到「貝兒」之後再到戶外，只要看到紅耳龜就會立刻出掌逗弄，導致不堪其擾的紅耳龜只要看到黑熊就會開始狂奔，自己先跳入水池裡避難，「貝兒」還會跟著下水，盯著水面、手不行在水中摸索尋找。

動物園介紹，「黑糖」體重160公斤，雙腳站起來可以達210公分；「貝兒」體重100公斤，站起來約160公分，所以民眾有時候會誤以為「貝兒」是小熊，不過其實牠們年紀相仿，只是體型差異大，可以藉此分辨。

黑熊 動物園 烏龜

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