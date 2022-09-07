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【動物冷知識】到底多想飛！明明上不了天 企鵝的「飛行腦」不只持續運作還繼續演化

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道章魚常常不經過大腦思考就先行動嗎？

今天我們一起來看看動物腦袋的冷知識吧！




無尾熊的大腦只佔全身重量的0.2%，人類大腦佔全身重量2%。雖然腦袋大小不能作為聰明與否的證據，但反正無尾熊一天睡22小時，小一點沒關係吧（喂😂




企鵝親緣關係最近的是信天翁，信天翁擁有鳥類最大的翅膀，一生中有80%都在飛，跟不會飛的企鵝形成極端的對比。




章魚是無脊椎動物，與人類、脊椎動物不同。人類的大腦和脊髓中有數百億的神經元，這些神經元通過神經末梢控制整個軀體的感官和運動。

而章魚大腦中的神經元只佔身上神經元總數的三分之一，其餘遍佈全身，8條觸手都可以各自行動，又被人認為有9個腦袋（頭+8條觸手）。

參考連結：1234

無尾熊 企鵝

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