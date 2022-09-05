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餐盤上驚見「球蟒」陪吃飯 網友評價兩極

聯合新聞網／ 綜合報導
美食旁有球蟒，為寵物蛇，無毒。圖擷自Dcard
美食旁有球蟒，為寵物蛇，無毒。圖擷自Dcard

近年來許多寵物餐廳興起，各家業者紛紛主打各式各樣的寵物「陪吃飯」，以吸引顧客上門。近日有網友滑臉書時看到有人分享的美食餐盤上居然有寵物「球蟒」，令他直呼「無法想像剛用過的碗被蛇爬過」。

網友無法忍受美食旁出現蛇類。圖擷自Dcard
網友無法忍受美食旁出現蛇類。圖擷自Dcard

原PO在Dcard發文表示，他追蹤臉書「老百姓日常三餐交流會」已經有一陣子了，起初是想要搜尋隱藏版平民美食，近日卻看到有人一直把食物跟寵物放在一起拍照，甚至寵物還是「球蟒」。

原PO解釋，自己無法想像剛用過的碗、盤子、桌子被蛇爬過，更無法忍受社團貼文的留言都以「好可愛」居多，令他直呼「再怎麼可愛的動物也有肛門、也有排泄系統，我下次把我的屁股放在餐盤上怎麼樣？」

許多網友紛紛表示，「真的偏噁心」、「不要說蛇或蜥蜴了，我這麼愛貓貓狗狗也不能接受」、「把屁股放在餐盤這形容也太妙」、「說直白一點好了，你家的餐盤碗筷還真可能被蟑螂爬過」、「我雖然是可愛動物派，但我也不會讓我的狗上餐桌 」。

不過也有網友認為沒關係表示，「只有我覺得這照片超可愛嗎，害我更想養蛇了」、「還好吧，貓咖也不是這樣嗎？」。

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