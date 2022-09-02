阿公寵爆貓孫狂餵！「烤鴨蝦蝦大餐多到滿出來」她崩潰：原來我是撿來的

許多毛小孩的身邊都有一位寵牠的爺爺奶奶。一名女網友在臉書社團爆怨公社發文表示，自家老爸給貓咪準備的食物都比給自己的還要好，經常給貓咪吃滿盤烤鴨跟蝦子等，就連給貓吃的罐頭跟化毛膏等都是頂級品，讓她不禁吃味直呼「我是不是撿來的」。

女網友「Rain Chang」1日在臉書社團「爆怨公社」貼文，家中養了一隻漂亮8歲異色瞳白貓，但這隻白貓可是爸爸捧在手心裡養的寶貝，經常給貓咪準備很澎湃的飲食，像是給牠吃燒雞、烤鴨、大蝦等等高級食材，讓女網友直呼「每一次看著自家老爸給貓弄吃的，都會覺得自己是路邊撿來的」。

從女網友貼出的照片可以看到，白貓吃的食物相當奢華，烤雞燒鴨等食材都有精心處理過，用手撕成碎塊或切成小丁才給貓咪食用，就連水煮蝦也是好好的剝殼後擺在盤子中給貓咪吃，女網友也強調這些肉都是有過水才餵給貓咪，請大家不要擔心。

照片曝光後引起不少網友討論，不少網友認為爺爺養貓果然就是怕孫子吃不飽，很羨慕貓貓有這麼多好料可以吃，留言表示「好貼心的貓阿公」、「雞骨都去的好乾淨」、「我確定你才是撿來的」、「很明顯看出到底誰是親生的」、「連我都想當你們家貓咪了」、「你家貓應該是你異父異母的兄弟」。

但也有網友質疑女網友的父親這樣給貓咪吃這些食物不健康，對此女網友澄清表示，爸爸這樣餵貓他已經說過好幾次了，實在管不住，但他一個月只會這樣餵2到3次，也有注意貓的喝水量，再加上貓咪吃的罐罐跟化毛膏都是高品質的，也沒有因為這樣進過醫院。

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