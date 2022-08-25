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屏科大獅虎「阿彪」12歲了 特製「肉蛋糕」慶生

中央社／ 屏東25日電
屏科大獸醫團隊近日為12歲的獅虎獸「阿彪」健檢。圖／屏科大野生動物收容中心
屏科大獸醫團隊近日為12歲的獅虎獸「阿彪」健檢。圖／屏科大野生動物收容中心

屏東科技大學保育類野生動物收容中心的獅虎「阿彪」，8月過12歲生日，中心人員籌辦「阿彪生日會」，還用絞肉、雞肉、牛肉丸等食材做了個「肉蛋糕」，讓阿彪開心大快朵頤。

國立屏東科技大學今天發布新聞稿表示，阿彪的生日在8月，今年過12歲生日，中心正好有暑期實習生加入，大家分工出點子、想企劃，最後一起實踐生日會活動，今年的「阿彪生日會」，內容比往年更豐富、盛大。

屏東科技大學保育類野生動物收容中心研究教育組的王姓實習生負責統籌規劃，王同學手繪「阿彪」圖像，再輸出成巨型海報，還將阿彪的年紀「12」巧妙融入海報，也用紙箱及包裝紙，製作禮物盒給阿彪拆，增添生日氣氛。

此外，今年也製作一個同時滿足視覺與味覺的「肉蛋糕」給阿彪，照養員兼發想者蔡翌琳說，這次「肉蛋糕」的成分，基底是冰涼的血水冰塊，利用不同的濃度做出不同顏色，最上層則放上滿滿的剁碎絞肉，外圍再用阿彪最喜歡的雞肉、牛肉丸及雞蛋做裝飾。

果然「肉蛋糕」成功吸引阿彪目光，先是把最愛的雞肉、絞肉等配料吃光，雙手再緊抱住血水冰塊，專心一意地舔著。過程中還發生小插曲，原本正專心享用冰塊的阿彪，意外被冰塊凍到手，大大抖了一下，連自己也嚇到，模樣相當逗趣。

慶生當天，所有人員也趁阿彪還在內籠時，陸續到外籠先行布置，只見阿彪頻頻看向外頭，彷彿知道大家要幫牠慶生一樣。輪到壽星登場，阿彪一進到外籠舍，馬上往慶生台上衝，先是盯上禮物盒，立刻展現一波「拆禮物」功夫，玩了好一段時間，才回頭吃生日蛋糕。

屏東科技大學指出，一般野外大型貓科動物壽命約為10至15年，但「獅虎」並非自然界應有物種，參考獅子及老虎的平均年齡，年滿12歲的阿彪，也將邁入壯年期，加上原本的後腿基因缺陷，日後需更注意身體保健。

屏東科技大學表示，祝福阿彪又長大一歲的同時，中心所有人員也期盼牠能一直保持健康狀態。

生日 屏科大

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