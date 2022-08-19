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透心涼！紅毛猩猩好懂吃 嚐「水果圓」像喝珍奶萌翻眾人

中央社／ 屏東縣19日電
19日是世界紅毛猩猩日，國立屏東科技大學為收容中心內的紅毛猩猩製作「水果圓」，清甜又消暑獲得賞識，還有紅毛猩猩使用器具品嚐，宛如在喝珍珠奶茶。圖／中央社
19日是世界紅毛猩猩日，國立屏東科技大學為收容中心內的紅毛猩猩製作「水果圓」，清甜又消暑獲得賞識，還有紅毛猩猩使用器具品嚐，宛如在喝珍珠奶茶。圖／中央社

今天是世界紅毛猩猩日，國立屏東科技大學為收容中心的紅毛猩猩手工製作「水果圓」，清甜消暑獲得賞識，甚至懂得利用器具，像極人類喝珍奶，讓研究人員不禁大讚「懂吃」。

因應世界紅毛猩猩日，國立屏東科技大學製作透心涼的「水果圓」，為收容中心內的紅毛猩猩加菜，對抗酷暑的夏季甜品，有木瓜、鳳梨、紅龍果及西瓜口味，按比例混合不同口味，純天然果汁和木薯粉經揉捏塑形，放入滾水中煮至漂浮，冷卻後淋上蜂蜜增添風味，由收容中心人員分送給紅毛猩猩們。

屏科大指出，「水果圓」口味清甜又消暑，受到紅毛猩猩賞識，有些一口接一口地豪飲、咀嚼；部分則是小心翼翼，先倒在地板上看清楚是什麼東西，再將一顆顆晶瑩剔透的水果圓撿起來吃；同時也觀察到，有些紅毛猩猩更懂得使用器具，像極了人類喝珍珠奶茶的模樣，萌翻眾人，大讚不愧是聰明的靈長類動物，果然「懂吃」。

屏科大發布新聞稿表示，甜品製作發想來自嘉義大學動物科學系猿猴組實習生鄧姓及曹姓學生，由大家一同協助完成，從開始到製成與餵食，都是學生寶貴的經驗。

國立屏東科技大學為收容中心內的紅毛猩猩加菜，用木瓜、鳳梨、紅龍果及西瓜等水果製作「水果圓」，再淋上甜甜的蜂蜜，清甜又消暑，受到紅毛猩猩賞識。圖／中央社
國立屏東科技大學為收容中心內的紅毛猩猩加菜，用木瓜、鳳梨、紅龍果及西瓜等水果製作「水果圓」，再淋上甜甜的蜂蜜，清甜又消暑，受到紅毛猩猩賞識。圖／中央社

屏科大

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