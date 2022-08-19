台北動物園人工哺育紅毛猩猩寶寶 保育員祭出嬰兒背巾

今天是世界紅毛猩猩日，台北市立動物園今天分享目前兩個多月大的紅毛猩猩寶寶「秀彩」的可愛模樣。台北市立動物園表示，秀彩的媽媽「可秀」在生產時發生植入性胎盤症狀，經過團隊醫療照料後目前母女健康狀況一切穩定，秀彩現在體重已有2.5公斤，由照養團隊輪班照顧。

台北市立動物園表示，動物園今年6月初迎來新生紅毛猩猩寶寶，生活在保育研究中心的可秀在6月6日凌晨經歷一番波折，最終順利誕下秀彩。由於可秀在生產過程發生植入性胎盤症狀，幸虧在一旁守護的保育員及獸醫師們及時發現並緊急介入醫療，目前母女倆身體狀況一切穩定，但為確保安全，經仔細研議後仍決定將秀彩先交由保育員進行人工哺育。

台北動物園表示，秀彩轉眼已兩個月大，體重來到2.5公斤，由照養團隊輪班照顧，從最開始每四小時、一天共六次餵奶，到現在一天四餐就能吃飽喝足。餵奶時，由保育員護在懷前，秀彩安靜而專注吸吮奶瓶的模樣非常可愛。用完餐後，秀彩同樣乖巧的任由保育員替換尿布、檢查身體狀況，絲毫不害怕周圍人的接觸，一切處理完畢後，再舒服地躺回布置了毛毯及棉被的保暖箱中，環抱著保育員特別買來的「媽媽娃娃」安穩睡覺。

台北動物園表示，這不是他們第一次人工哺育紅毛猩猩，過去由於媽媽育幼經驗不足、或是寶寶體弱無法吸吮母乳等原因，紅毛猩猩「妞莉」和「乙森」在出生後也同樣由保育員接手照養，待一歲左右能夠獨立生活後再重回群體。為了模擬野外紅毛猩猩媽媽在前三個月行動時會單手懷抱寶寶，保育員在執行其他工作時，祭出自家用的嬰兒背帶，將秀彩背在胸前，輪到送餐給可秀時，也會特意留時間給母女倆隔網互動、熟悉彼此的氣息。

台北動物園表示，紅毛猩猩不論在外表、智力和情感表現上都相當接近人類，與保育員的互動中也能觀察到他們各自或穩重或俏皮的性格特質，在執行醫療訓練時，不僅是單純的聽從指令並反射動作，甚至有可能理解話語中的含意並進行雙向溝通。這樣充滿靈性的物種，在野外族群主要分布的馬來西亞及印尼，被當地稱作「森林中的人」，然而由於全球商業發展，熱帶雨林的開發讓他們失去家園、遭遇盜獵，陷入嚴重的瀕危處境。世界紅毛猩猩日希望大家在動物們可愛療癒的畫面背後，持續關注物種所面臨的生存危機，攜手為保育做出努力。 保育員餵秀彩喝奶。圖／台北市立動物園提供 保育員將秀彩背在胸前。圖／台北市立動物園提供 紅毛猩猩寶寶「秀彩」依偎在動物園幫牠準備的「媽媽娃娃」。圖／台北市立動物園提供 秀彩目前體重已有2.5公斤。圖／台北市立動物園提供 保育員執行其他工作時將秀彩背在胸前。圖／台北市立動物園提供

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