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野生動物為何傷亡？畜衛所每年為近千動物找原因

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
2020年陽明山水牛大量死亡，畜衛所也曾協助找死因。本報資料照片
2020年陽明山水牛大量死亡，畜衛所也曾協助找死因。本報資料照片

農委會畜衛所一年要協助分析近千例野生動物疾病，從動物提供科學證據釐清死亡原因，除了可改善動物的處境，減少社會大眾對動物不明原因死亡的恐慌。

家衛所疫學組長李璠表示，除了經濟動物疾病診斷以外，畜衛所也協助野生動物進行死亡因分析，一年接獲來自特生中心、路殺、各保育團體、救傷團體、縣市政府等單位送來的檢體近千例，個體包括穿山甲石虎、歐亞水獺、黃喉貂等等，也曾在這些動物個體上，發現犬源小病毒（Canine parvovirus type 2）及弓蟲（Toxoplasma gondii）感染。

李璠表示，曾在穿山甲身上檢出犬源小病毒，這病毒在穿山甲身上會如何還未知，但犬源小病毒在幼犬身上會出現嚴重下痢，顯示穿山甲會感染犬貓的疾病。由於穿山甲出現在淺山或者郊區，與犬隻活動區域重疊，加上鄉間的犬貓飼養方式相對比較自由，是否造成物種間傳播風險，仍須進一步研究討論。

畜衛所表示，過去也曾在石虎身上發現貓疥癬蟲(Notoedrescati)感染，及黃喉貂感染鼬獾狂犬病病毒等案例，顯示物種與棲地共域的其他物種互相傳播疾病的可能。累積這些分析的資料能做為野生動物傷病救援、族群健康監測、野外研究及保育策略等參考，進而增進野生動物的健康。

畜衛所說，2020年陽明山水牛案及2022年東卯山台灣黑熊案，畜衛所參與這些案件的死因調查，提供科學證據以釐清死亡原因，透過釐清動物死因，減少大眾對動物不明原因死亡的恐慌。

穿山甲 石虎 台灣黑熊

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