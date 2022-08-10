台灣獼猴禁養新規將上路 動保團體盼遏止亂象

農委會預告將台灣獼猴列入禁止飼養動物，112年2月底前須登記，否則最高罰新台幣25萬元。動保團體表示，全台有很多未登記的私養獼猴，盼此舉能亡羊補牢，遏止亂象。

農委會畜牧處今天表示，預告修正「指定禁止飼養輸入或輸出之動物」新增台灣獼猴，盼9月1日公告上路，官方調查迄今約16隻由民眾飼養，112年2月底前須登記，否則最高罰新台幣25萬元。

台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟接受中央社記者訪問表示，已多次呼籲盡速立法禁養獼猴，如今總算是亡羊補牢，也希望未來政府能結合民間團體，一起加強宣導，讓更多民眾知道新規定。

林美吟說，農委會108年1月將台灣獼猴由保育類調整為一般類野生動物後，導致很多民眾認為，不是保育類動物，就可以私養，引發許多虐猴亂象，如將活動力強的獼猴關在狹小籠內，或是鍊養，讓缺乏活動空間的獼猴躁動、焦慮。

林美吟還說，坊間甚至有謠言說，不給獼猴喝水，獼猴就不會長大，可維持嬌小，完全就是虐待，還有一些營業、展演場所也飼養獼猴供民眾賞玩。另網路影音平台也有不少炫耀飼養獼猴影片，但從影片中可看出獼猴遭不當對待。

根據林務局資料顯示，民國108年9月1日以前民眾登記飼養有12隻，今年8月1日請各縣市回報有7隻，但其中有3隻由政府代養，由民眾自行飼養有4隻，分別在新北市、台南市、嘉義縣及屏東縣。

林美吟說，官方的數據是有登記的飼養，但未登記很多，且遍布全台，從108年1月至111年3月30日，台灣獼猴共存推廣協會與台灣防止虐待動物協會共接獲151件通報，扣除重複通報等情形，共計127件個案。

林美吟指出，如今不登記私養有罰則，可以讓地方政府執法有據，未來動保團體向地方政府通報後，有法可罰，可望更有效遏止獼猴私養亂象。

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