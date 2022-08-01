他每天抱「35kg巨大絨毛娃娃下樓」從不喊累 背後暖心故事曝光感動百萬人

就算是已經長大了也還是小孩！近日一段可愛的影片在網路上爆紅，一隻超大的標準貴賓犬因為天生害怕上下樓梯，每天往返家中一樓跟二樓都要爸爸抱抱才願意到樓下，爸爸每天早上都會抱著重達35公斤的毛孩上下樓，父愛爆棚的模樣融化不少人。

Tiktok用戶「wanko.biyori」日前上傳一段可愛的影片掀起網友熱議，一隻名叫「勞爾(ラウル)」的標準貴賓犬重達35公斤，由於天生害怕走樓梯，對牠來說上下樓梯是一件相當困難的事情，因此每天在家中都會上演一個可愛的畫面，就是大清早的時候爸爸總是會抱著勞爾下樓，就像是在抱一隻超大狗狗玩偶一樣。

從影片中可以看到，勞爾把前腳搭在爸爸肩膀上，很明顯還沒睡醒，爸爸使出全身的力氣抱著這隻毛茸茸像大玩偶一般的寶貝兒子慢慢下樓，走到一樓後爸爸輕柔地把勞爾後腳放在地上，再彎腰讓勞爾整隻狗可以平安著地，可愛的勞爾四腳著地後還繼續對爸爸撒嬌，就像是個大小孩一樣。

其實從勞爾爸媽上傳的影片可以看到，勞爾從小就因為心理因素害怕上下樓梯，因此飼養勞爾到現在多年，爸爸總是在上下樓梯的時候會抱著勞爾，雖然勞爾也有在慢慢進步中，但對牠來說狗生一大罩門非下樓梯莫屬，因此爸爸媽媽也不會強迫牠走樓梯，帶牠出門散步也大多是以走平地為主。

勞爾被爸爸親自抱下樓的影片上傳至今已吸引超過400萬人觀看，網友們都被勞爾跟爸爸暖心的互動治癒，留言表示「我真的以為那是一隻從好市多買來的超巨大狗娃娃」、「要爸爸抱才能下樓的大孩子超可愛」、「沒辦法自己上下樓真的有點辛苦，還是得慢慢練習」、「對爸爸來說這是甜蜜的負荷」。

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