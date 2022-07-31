老虎瘦如柴靠吃草維生？濟南動物園稱太肥不利健康 網諷「吃牢飯」

老虎是「百獸之王」，然而網民周四（28日）爆料，稱山東濟南野生動物世界一隻老虎「只能吃草維持生命」。事件引起熱議，工作人員則回應稱，老虎太胖對其健康會造成不良影響，而通過吃草能促進胃消化，幫助食物殘渣排出體外。

網傳影像顯示，該隻孟加拉虎骨瘦如柴，緩慢移動間，四肢關節處的骨骼突出，腹部皮毛隨動作搖晃。由於當時牠低頭吃地上的草，被懷疑只能靠吃草維持生命。

對此，濟南野生動物世界工作人員解釋，老虎也是吃草的，光吃肉不易消化，遂以此方式刺激胃部，把不易消化的食物排出體外，強調不存在不給老虎吃東西的情況，在圈養條件下，老虎太胖對其健康會造成不良影響。

而對於體型，濟南市園林和林業綠化局工作人員表示，不同區域的老虎體型、體格具有差異性，高矮胖瘦不能一概而論，如飼養員和獸醫按照管理制度人工繁育物種，便問題不大。

上海動物園上海珍稀瀕危野生動物保護研究中心主任劉群秀博士曾做過科普，指老虎雖為肉食動物，但也常有吃草行為。從科學角度分析，除了把阻礙消化的東西快速排下去外，吃草也可能與老虎在圈養環境下每天吃固定食物，因而尋找一種新鮮感有關。

專家又提到，動物園每周要有一天給老虎斷食，對老虎而言，越胖就對健康越不利，畢竟野外的虎都不胖，否則抓不到獵物。

不過對於上述回應，網民們則很不受落，「還以為哪隻大老虎在吃牢飯了」、「這濟南的老虎活得還不如烏克蘭動物園的」、「動物園是人類為了一己之私搞出來的東西」、「不胖和削瘦是有區別的，不要混為一談」、「貓科動物吃草我知道，但是瘦到皮包骨頭說保持健康就不應該了」、「把動物園園長的照片和老虎對比下？如果都很瘦，就饒了了你」、「老虎說『哎喲，原來以為動物園是樂園可以躺平，進來才知道比野外還殘酷』」。

網傳影像顯示，該隻孟加拉虎骨瘦如柴，緩慢移動間，四肢關節處的骨骼突出，腹部皮毛隨動作搖晃。（影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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