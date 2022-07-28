悼念毛天使 來寵物部落再說一次我愛你
寵物作為人類最忠誠的家人和朋友，陪伴我們十餘載的時間，總是先離開這個世界，然而和牠們一起度過和歡笑的時光，成為一輩子難以忘懷的珍貴回憶。隨著農曆七月到來，聯合新聞網寵物部落也推出悼念專區，即日起邀請飼主們一起留下自己對毛天使無限的懷念和祝福，還有機會獲得客製化寵物公仔擴香石，讓你將思念化作具體的愛。
即日起至8月26日，只要至寵物部落悼念專區寫下您對毛天使想說的話，並附上一張寵物照片，即可留下您最真摯的悼念。完成悼念投稿的飼主就有機會獲得擬真客製化寵物公仔擴香石一組，讓您在擴香的過程中如同毛小孩仍陪伴在左右，也可以將無限的思念寄託在寵物公仔上！活動詳情請至：https://pets.udn.com/pets/cate/122938
另外，寵物部落迷因專區也同步徵稿中，你手機裡滿滿都是現任毛小孩調皮搗蛋的照片，卻又無處分享嗎？或是你純粹想曬出現任毛小孩最可愛的一面嗎？都歡迎到寵物部落迷因專區投稿和我們分享，說不定下一位寵物網紅就是牠！活動詳情請至：https://pets.udn.com/pets/cate/122677
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