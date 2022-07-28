悼念毛天使 來寵物部落再說一次我愛你

寵物作為人類最忠誠的家人和朋友，陪伴我們十餘載的時間，總是先離開這個世界，然而和牠們一起度過和歡笑的時光，成為一輩子難以忘懷的珍貴回憶。隨著農曆七月到來，聯合新聞網寵物部落也推出悼念專區，即日起邀請飼主們一起留下自己對毛天使無限的懷念和祝福，還有機會獲得客製化寵物公仔擴香石，讓你將思念化作具體的愛。

2022-07-28 14:30