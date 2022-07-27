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北市動物園救傷石虎平平再產子 尾巴成育兒玩具

中央社／ 台北27日電
台北市立動物園救傷石虎「平平」日前再度產下一隻寶寶，經過量體重、身長等形質測量後，確認是個頭好壯壯的小男生。（台北市立動物園提供）
台北市立動物園救傷石虎「平平」日前再度產下一隻寶寶，經過量體重、身長等形質測量後，確認是個頭好壯壯的小男生。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園救傷收容的石虎「平平」繼去年生下三胞胎後，日前再度產下一隻雄性寶寶，寶寶即將雙滿月，已經開始練習獵捕小老鼠，還把媽媽的尾巴當成玩具。

台北市立動物園與林務局合作救傷收容的石虎「平平」，與來自屏東科技大學保育類野生動物收容中心的「小魚」，在去年3月2日產下三胞胎，是動物園睽違20年後再度有石虎生產。

動物園今天發新聞稿宣布好消息，「平平」與「小魚」6月2日又順利產下一隻寶寶，如今寶寶即將雙滿月，開始蛻換乳牙、轉換食性，照養團隊與獸醫師也趁著「平平」休息時替寶寶形質測量，初步確認是個頭好壯壯的小男生。

動物園指出，寶寶剛出生時軟綿綿的腳掌現在已經相當有力，會自行跑出巢箱四處探索，還學「平平」攀爬活動場內的棲架與立柱；「平平」則開始訓練寶寶吃固體食物，會將小老鼠叼給寶寶，讓寶寶學習獵捕技巧與上下顎咀嚼、撕咬的能力。

動物園說，保育員透過監視器畫面觀察發現，寶寶雖然沒有兄弟姊妹能陪伴嬉戲，卻把「平平」的尾巴當作玩具，每天光是撲抓來回擺動的尾巴上斑點，就玩得不亦樂乎。

至於「平平」的育幼狀況，動物園表示，平常個性就相當敏感兇悍的「平平」，這次更是把心力全投入到一個孩子身上，只要發現寶寶太靠近欄舍邊緣，或嗅聞到隔壁石虎個體散發的氣味與聲響，就會立即出聲警示威嚇，並迅速將寶寶叼回巢箱。

動物園表示，根據過往照養石虎的經驗，預估寶寶在5、6個月大時會離開媽媽嘗試獨立生活、一歲左右達到性成熟，這隻寶寶與牠的哥哥、姊姊們同樣都是保育繁殖計畫重要成員，未來是否參與野放訓練或續留園內，合作團隊已經開始審慎評估。

動物園 石虎

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