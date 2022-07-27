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【動物冷知識】古人靠青蛙驗孕？一針下去 等半天就知「有身嘸」

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道口紅的紅色，可能添加了被磨碎的蟲蟲屍體嗎！？

今天我們一起來看看動物加工的冷知識吧！




胭脂蟲磨碎加工後，會成為天然的紅色色素。早期被用於染布、繪畫，現在多用於加工食品。甜點、番茄醬、草莓醬、餅乾、熱狗、香腸、糖果、果汁等，都可能加入胭脂蟲，所以純素食者要稍微注意一下唷！




從豬骨脂中提取的脂肪酸，可用於製作洗髮水和護髮劑，能讓頭髮發出珍珠般的光澤。這些脂肪酸還可用於製作多種身體乳霜、粉底和抗皺霜。由豬肉脂肪製成的甘油還是多種牙膏的成分之一。

豬骨頭經粉碎、水解、過濾、乾燥等加工製成的骨膠，可以改善鞋子的皮革品質，也可作為晶片製作時使用的明膠添加劑。

另外，豬骨頭製成的白明膠還可以被用來做子彈和炸藥，因為把無煙炸藥塞進子彈，必須要通過白明膠這種物質。

除此之外，豬對於人類醫學也有很大的貢獻！




懷孕女性所產生的「激素」，會刺激雌性非洲爪蟾排卵。同樣實驗在雄蛙身上，雄蛙也會因此產生精子，不過因為精子不易觀察，所以普遍還是使用雌蛙來驗孕。

參考連結：12

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