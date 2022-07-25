大陸鄭州「忠犬八公」守去世主人家門2年後離世 感動網友

鄭州版「忠犬八公」豆豆的主人已經去世，豆豆被送走了兩次，又長途跋涉回到主人生前的房子門口守護，並且天天敲門懇求主人開門讓自己回家。豆豆2年後因患腎衰竭，臥在男主人的家門口後平靜地離開，終於回到主人身邊。
河南廣播電視台報道，自男主人去世後，豆豆風雨無阻的守在家門口，這一守就是兩年，有時過於思念主人，豆豆還會扒著門發出嗚嗚的聲音，令人心疼。
男主人的孩子曾把豆豆接到新鄭市的家中，可是豆豆居然自己又跑了回60多公里外的主人家。後來被愛心人士救助，但豆豆又跑回主人家，只為等主人開門。
京東寵物養寵顧問宋小偉醫生表示，寵物對於我們的意義，在於可以毫無保留地向寵物付出情感。
主人去世兩年，狗狗守在家門口每天敲門，曾兩次送走又自己跑回感動不少網民。香港藝人陳法蓉在微博說，一路看一路流眼淚。
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文章授權轉載自《香港01》
鄭州版「忠犬八公」豆豆的主人已經去世，豆豆被送走了兩次，又長途跋涉回到主人生前的房子門口守護，並且天天敲門懇求主人開門讓自己回家。豆豆2年後因患腎衰竭，臥在男主人的家門口後平靜地離開，終於回到主人身邊。
「懶骨頭」是一種許多人喜歡的家具，沒想到連毛小孩也很捧場。一名網友表示，家裡自從買了懶骨頭之後，會來搶著坐的不只人類，連自家喵皇也都愛上，平時就乾脆把懶骨頭當睡窩不肯離開，尤其是套上涼感懶骨頭沙發套的時候，更是成為毛孩的消暑神器。
最近天氣真的好熱，室外氣溫動輒飆到35度以上，許多人透過待在家吹冷氣或是吃冰消暑，但這隻邊牧使用的方法相當獨特，竟把澆花用的灑水器弄進室內，讓主人很崩潰。
袋鼠是澳洲的國寶動物，牠們有時候也像極了人類。澳洲一座野生動物保護區的袋鼠很喜歡闖進負責人的家裡，只要一進去就是直接躺在沙發上，完全無視房子裡面有沒有人直接翹腳爽休息，有時候負責人在的時候還會跟他一起坐同一張沙發睡覺，模樣相當可愛。
最近太陽可說是相當毒辣，連毛小孩都受不了。一名網友曬出自家狗狗的照片，日前帶著牠去散步時，因為正值白天艷陽高照，狗狗開心的在草皮上打滾時突然做出「用前腳遮擋陽光」的避暑動作，捕捉下這一幕的主人笑著說汪星人根本是把手手當陽傘了。
對大自然的生物總是要心存敬畏。一名男子帶妻小出海遊玩，途中一家人搭乘的小船附近出現了鯊魚，爸爸突然將手伸向鯊魚做出撫摸的動作，一開始鯊魚不予理會，但男子竟一把抓住鯊魚，搞到鯊魚生氣秒爆咬男子，男子的小指硬生生被吃掉，一旁觀看全程的兒子嚇傻。
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