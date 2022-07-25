大陸鄭州「忠犬八公」守去世主人家門2年後離世 感動網友

鄭州版「忠犬八公」豆豆的主人已經去世，豆豆被送走了兩次，又長途跋涉回到主人生前的房子門口守護，並且天天敲門懇求主人開門讓自己回家。豆豆2年後因患腎衰竭，臥在男主人的家門口後平靜地離開，終於回到主人身邊。

河南廣播電視台報道，自男主人去世後，豆豆風雨無阻的守在家門口，這一守就是兩年，有時過於思念主人，豆豆還會扒著門發出嗚嗚的聲音，令人心疼。

男主人的孩子曾把豆豆接到新鄭市的家中，可是豆豆居然自己又跑了回60多公里外的主人家。後來被愛心人士救助，但豆豆又跑回主人家，只為等主人開門。

京東寵物養寵顧問宋小偉醫生表示，寵物對於我們的意義，在於可以毫無保留地向寵物付出情感。

主人去世兩年，狗狗守在家門口每天敲門，曾兩次送走又自己跑回感動不少網民。香港藝人陳法蓉在微博說，一路看一路流眼淚。

不少網民被感動，希望每個養寵人都能愛護自己的寵物。（微博@大參考）

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文章授權轉載自《香港01》

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