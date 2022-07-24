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保育罕見好消息 野生老虎成長40%

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
據保育組織調查，野外老虎的數量近年來逐漸回升。 示意圖／ingimage
據保育組織調查，野外老虎的數量近年來逐漸回升。 示意圖／ingimage

瀕臨絕種的野生老虎消失速度減緩，有些地區還略有增長，令生態界振奮！據外媒公布國際自然保育協會（IUCN）調查，野生老虎數量比2015年估計的數量多40%，研究認為，是因為監測技術進步加上棲地復育有成，讓老虎數量回升。正當多數物種近年來因人類開發、氣候變遷而減少時，這算是少見的好消息。

保育、減少開發

根據《衛報》報導，IUCN在報告中指出，野生老虎的數量因為監測技術進步、加上保育出現效果，因此數量也逐漸成長的跡象。據估計野生老虎數量最高可達5578隻，比起2015年調查多出40%。

IUCN也發表聲明指出，在保育的過程，要有效擴張保育區域、積極管理，並與當地居民合作，才能讓老虎的數量逐漸回升，在老虎主要棲息地尼泊爾、印度、不丹、俄羅斯與中國，老虎的棲地面積都有擴大，IUCN也持續將老虎列為瀕臨絕種動物，持續以全球性的生態調查，監測老虎的數量。

拯救物種刻不容緩

獨立報》提到，被列在瀕危物種的還有大樺斑蝶，這種蝴蝶過去是北美最常見的蝴蝶，具有獨特的遷徙行為，移動範圍能達好幾千公里（加州到墨西哥），但由於殺蟲劑、氣候變遷影響，據估計大樺斑蝶從1980年至2021年的數量已減少99.9%，美東的蝴蝶數量同期也衰退84%。

除此之外，由於全球26種鱘魚在13年間數量已減少85%，IUCN也有推出全球性的鱘魚復育計畫，目前最明顯成果是讓長江鱘魚脫離瀕臨絕種名單。不過，在他們已經調查的14萬多個物種中，有41459種物種面臨瀕臨滅絕的危機，IUCN也希望各國共同努力保育物種，恢復遭到人類開發、氣候變遷影響而受損的生態系。

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氣候變遷 俄羅斯 印度

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