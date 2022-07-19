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驚現5米變種巨鱷！狂食80人幾乎滅村終被活捉 下場恐怖比死更慘

香港01／ 撰文：布萊恩
專家表示，「奧薩馬」長達5米，年齡達75歲，比一般鱷魚50年至70年壽命更長，估計「奧薩馬」可能是產生了變異的巨鱷。圖取自香港01
專家表示，「奧薩馬」長達5米，年齡達75歲，比一般鱷魚50年至70年壽命更長，估計「奧薩馬」可能是產生了變異的巨鱷。圖取自香港01

遇上這條鱷魚，隨時九死一生！非洲烏干達小村路甘嘉（Luganga）驚現5米長的變種巨鱷，14年間吃掉至少80人，相等於村裏十分之一人口，餘下不少村民因恐懼遷離小村，導致小村幾乎「滅亡」。最終政府動員軍警及專業人員成功活捉這條食人巨鱷，而巨鱷下場可能比死更慘。

據英國《鏡報（Mirror）》報道，這條兇殘巨鱷自1991年起在路甘嘉（Luganga）襲擊人類，而且相當狡猾，會在湖岸附近等待「獵物」，一旦「獵物」出現就會弄翻船隻，把「獵物」拖到水底吞食，連12歲小孩都不放過。

有村民憶述，之前與哥哥駕船捕魚，沒想到巨鱷會撞翻漁船，並咬住哥哥的腳把哥哥拖進水裏，「（哥哥）一直尖叫。他們（哥哥與鱷魚）搏鬥了大約5分鐘，直到我聽到一聲撕裂的聲音，接着（哥哥）就大叫說鱷魚咬斷他的腿，然後被拖進湖裏」。幾天後，他就在湖邊發現哥哥的頭顱和手臂。

由於巨鱷奸狡又好像有不死之身，當地村民稱牠為「不死者（immortal）」，後來村民知悉策劃「9.11襲擊」的恐怖份子奧薩馬本拉登（Osama bin Laden）事蹟，認為兩者行徑一樣惡劣，於是村民又稱巨鱷為「奧薩馬（Osama）」。

據報導，「奧薩馬」在1991年至2005年間，已吃掉至少80人，部分村民因恐懼而遷離路甘嘉，導致小村幾乎「滅亡」。最終政府動員軍警及專業人員，以牛肝為餌終於活捉到「奧薩馬」，結束了村民十多年來的噩夢。

專家指出，「奧薩馬」長達5米，年齡達75歲，比一般鱷魚50年至70年壽命更長，估計「奧薩馬」可能是產生了變異的巨鱷，與一般尼羅河巨鱷不同。

「奧薩馬」雖然避過死劫，但下場可能比死更痛苦。政府以研究之名把「奧薩馬」送到一個鱷魚養殖場進行繁殖計劃，而「奧薩馬」誕下的後代，會被殘忍地用作製造包包等奢侈品。

縱使「奧薩馬」已在2005年被活捉，但外媒近日再報導事件引來熱議。而據報養殖場如今已成為旅遊景點，公眾可以觀看數以千計正在飼養、準備屠宰的鱷魚。

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文章授權轉載自《香港01》

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