綠蠵龜「紅龜粿」擱淺 照顧恢復健康野放
海巡署中部分署苑裡安檢所人員，去年在苑裡鎮出水里黃金沙灘，發現一隻保育類野生動物綠蠵龜擱淺，經台灣海洋大學團隊及台大動物醫院照護恢復健康，昨天野放並命名「紅龜粿」。
苗栗縣政府發布新聞稿指出，這隻「紅龜粿」是在民國110年12月份擱淺於苑裡鎮出水里黃金沙灘的綠蠵龜，為第一級瀕臨絕種保育類海洋野生動物，由海巡署苑裡安檢所人員發現擱淺，並依循海保署「海洋保育類野生動物救援組織網」機制通報。
農業處說，「紅龜粿」年齡推估約是2到3歲，被發現時十分虛弱，透過照射X光發現，牠的胃裡頭有異物，經異物排除後，才恢復食慾，研判當初因誤食異物，影響牠進食，進而導致體力虛弱而被沖上岸擱淺。
縣府表示，經過台灣海洋大學團隊及台大動物醫院，在6個多月來的醫療照護後，「紅龜粿」已經恢復健康，經專業評估達野放標準。
縣府指出，農業處與台灣海洋大學團隊、安檢所人員，在昨天下午2時許，退潮之際，將牠帶回被發現海濱野放，順利協助「紅龜粿」重回大海。
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