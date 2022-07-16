快訊

南投血案現場有高大成名片 本尊回應、疑凶嫌「滅廠」有藏鏡人

強生將下台…英「首席捕鼠官」意外捲入首相之爭 飯碗恐被搶

綠蠵龜「紅龜粿」擱淺 照顧恢復健康野放

中央社／ 苗栗縣16日電

海巡署中部分署苑裡安檢所人員，去年在苑裡鎮出水里黃金沙灘，發現一隻保育類野生動物綠蠵龜擱淺，經台灣海洋大學團隊及台大動物醫院照護恢復健康，昨天野放並命名「紅龜粿」。

苗栗縣政府發布新聞稿指出，這隻「紅龜粿」是在民國110年12月份擱淺於苑裡鎮出水里黃金沙灘的綠蠵龜，為第一級瀕臨絕種保育類海洋野生動物，由海巡署苑裡安檢所人員發現擱淺，並依循海保署「海洋保育類野生動物救援組織網」機制通報。

農業處說，「紅龜粿」年齡推估約是2到3歲，被發現時十分虛弱，透過照射X光發現，牠的胃裡頭有異物，經異物排除後，才恢復食慾，研判當初因誤食異物，影響牠進食，進而導致體力虛弱而被沖上岸擱淺。

縣府表示，經過台灣海洋大學團隊及台大動物醫院，在6個多月來的醫療照護後，「紅龜粿」已經恢復健康，經專業評估達野放標準。

縣府指出，農業處與台灣海洋大學團隊、安檢所人員，在昨天下午2時許，退潮之際，將牠帶回被發現海濱野放，順利協助「紅龜粿」重回大海。

海巡署 海洋大學 安檢

延伸閱讀

他專營「獵殺行程」狂PO野生動物屍照 遭行刑式爆頭亡網嘆：得報應了

暨大神獸穿山甲「皇后泡泡」野放 校長親裝追蹤器回歸自然

世界海龜日 澎湖野放11隻保育類海龜

貨輪擱淺澎湖吉貝嶼近8月 拖船搭配潮汐脫困駛往台中港

相關新聞

這樣餵魚毀了整座湖！數百條魚現「死亡共通點」 染奇怪細菌暴斃

位在英國大曼徹斯特（Greater Manchester）的一處景點，接連收到回報稱湖中死魚越來越多，且身上都有奇怪的細菌感染。隨後經調查後發現，這些細菌很可能是因為人們為了餵魚，而朝水中不斷丟進的食物腐爛所導致。

散步遇90公斤超巨「高山犬」 25公斤毛孩秒變小隻馬不敢放肆

25公斤的狗狗體重其實已可算是中、大型犬，不過在90公斤的「高山犬」面前，卻變得有如一隻吉娃娃般，照片頓時顯得小巫見大巫。

貓跳台爬出「虎斑蛇」？軟爛休息模樣被看光 飼主大驚：發生什麼事…

貓咪常被戲稱根本就是液體組成的，總能看見牠們融化成各種型態，塞在奇形怪狀的容器裡。不過在日本有隻貓貓液化的能力似乎又更上一層樓，貼緊容器邊緣弧度的樣子彷彿是一條蛇，讓貓奴們嘖嘖稱奇看了又看。

獨／玳瑁困基隆外海廢漁網 鉅隆船隊清廢發現即刻救援

經常參與海龜救援及海廢清除的鉅隆船隊，發現最近北部沿海有很多海上漂流垃圾，今天上午在清除時，基隆嶼外海發現一隻玳瑁受困廢...

遊蕩犬也納管 花蓮動保條例送審

花蓮縣政府擬定縣版動物保護自治條例草案，共14條條文，對規避、拒絕動保檢查員到公私場域執行勤務、破壞為管制犬貓數量設置的...

六福村孟加拉虎、非洲獅、野牛 「飄向南方」移居壽山

新竹縣六福村主題遊樂園以野生動物園起家，日前借展台北市立動物園4隻白手長臂猿家族到六福村，近期再攜手高雄市壽山動物園完成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。