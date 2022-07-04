台北動物園睽違4年喜迎弓角羚羊 拍照紀念C位常遭卡

台北市立動物園又有新生兒來報到，園方表示，上個月，喜迎睽違四年才誕生的弓角羚羊寶寶「卉穎」。但在園方想替牠們母女拍照紀念時，總有另一隻雌性弓角羚羊，搶鏡頭卡住C位。

動物園表示，園內弓角羚羊族群距離上次誕生新生兒，已是四年多前的事，但就在今年6月初，弓角羚羊「池卉」順利產下一隻雌性寶寶。6月6日出生的「卉穎」是個好奇心旺盛的活力寶寶。保育員時常觀察到，牠不僅能正常的吸吮母乳，還喜歡趴臥在入口處休息納涼。

園方近期更發現「卉穎」開始能慢慢跟著媽媽的腳步移動，也開始學習如何食用固體食物，對於周遭的環境越來越熟悉，總是在戶外活動場活蹦亂跳，健康狀態良好。

動物園表示，為記錄媽媽與寶寶間的互動，工作人員特別拍攝了許多畫面，但每每檢查影像是否有遺漏時，總會發現畫面中多了位愛搶鏡的成員，原來是家族中的另一隻雌性弓角羚羊，總是在「池卉」、「卉穎」身邊徘徊，並時不時出現在攝影鏡頭中，甚至擋住許多「池卉」、「卉穎」母子的互動畫面，搶鏡的模樣讓工作人員，哭笑不得。

弓角羊羚的阿姨有練過，搶鏡頭的功力讓攝影師超崩潰，詭計得逞後還露出「姨母笑」。圖／北市動物園提供

動物園表示，為了讓羚羊寶寶能健康長大，保育員在育幼的期間，會定期補充媽媽哺育時所需的養分，確保小寶寶能吃到充足的母乳。弓角羚羊雖為群居動物，但家族中的成員並不會出面保護新生寶寶，只有媽媽會主動捍衛孩子。

動物園表示，由於「池卉」屬於個性較為強勢的個體，因此在寶寶出生後，絕大部分的時間都待在「卉穎」身旁；不僅如此，「池卉」警覺性也相當地高，只要一有任何風吹草動，就會立刻奔回「卉穎」身邊。目前，弓角羚羊寶寶「卉穎」正穩定的成長中，相信不久後就能在戶外活動場與大家見面。

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