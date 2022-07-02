快訊

好險沒來台灣！芙蓉轉中颱直撲廣東 專家：預計雨量很可觀

金曲紅毯／南北半球蹦出來！最「胸」女星引暴動

大貓熊圓仔9歲生日 碰上假孕期沒食慾

中央社／ 台北2日電
台北市立動物園幫大貓熊「圓仔」慶祝九歲生日，圓仔九點半準時亮相。聯合報系記者曾原信／攝影
台北市立動物園幫大貓熊「圓仔」慶祝九歲生日，圓仔九點半準時亮相。聯合報系記者曾原信／攝影

台北市立動物園大貓熊「圓仔」今天歡度9歲生日，園方雖然送上有鳳梨、紅蘿蔔的冰塊蛋糕，但圓仔剛好是假孕期、賀爾蒙變化導致沒有食慾，嗅了一下蛋糕就回去睡覺。

台北市立動物園表示，大貓熊「圓仔」慶祝9歲生日，今天原訂11點要送蛋糕給圓仔，但後來時間提早，因圓仔正經歷假孕期，雖然沒懷孕但賀爾蒙還是會變化，「有可能吃飽之後就一路睡到下班了」。

園方送上有冰塊、鳳梨、紅蘿蔔、葡萄等水果的蛋糕，圓仔因假孕期沒有食慾，牠看了一下蛋糕、稍微嗅聞後就爬回棲架睡覺。

貓熊館館長陳玉燕表示，圓仔的生日是7月6日，每年都會挑最接近的週末慶生，若碰上假孕期，蛋糕最後會都送去給爸爸「團團」，而圓仔假孕期結束後食慾就會恢復。

許多粉絲在動物園臉書直播下留言祝圓仔生日快樂，並感嘆時間過得很快，一晃眼「都9歲了」。

圓仔 生日

延伸閱讀

大貓熊圓仔今過9歲生日 壽星假孕期食慾不佳粉絲好失望

壽星圓仔不理生日蛋糕 假孕期睡翻

昨賣石斑、今銷鳳梨 陳其邁：他拚市政不分藍綠

【重磅快評】日賣發霉鳳梨陳吉仲擦屁股 先說怎麼核銷

相關新聞

熱到受不了！日人曝水田高溫螯蝦「變紅浮起來」 網驚呼：天然海鮮粥

真的好熱！日本部分地區近日觀測到突破40度的高溫，甚至有民眾發文熱到連水田裡的螯蝦都「紅了」。罕見的景象引來網友熱議，但有眼尖的人發現些許疑點，質疑擺拍的可能性相當大。

貓咪玩嗨爬到最高點下秒「斷電變0%」 網友笑：充電中啦

玩到斷電誰說是狗勾的專利！日本一名貓奴曬出自家的愛貓，原本在穿梭在心愛的玩具個個洞口之間，卻毫無預警沒電倒頭就睡，讓飼主笑說「現在是要充電的意思嗎？」

賽鴿返家意外迷路 3周後現身美國「相隔6400公里」 飼主：不惜代價運回來

日前一隻賽鴿疑似在飛回家的過程中迷路，幾天後竟然出現在4000英哩（約6437公里）之外的美國。飼主得知消息後相當振奮，決定不惜代價將牠送回英國。

高市2隻鳳頭蒼鷹幼鳥歷險歸巢 親鳥喜迎回

高雄日前有工人疑在修樹時抓走2隻二級保育類鳳頭蒼鷹幼鳥，愛鳥人士發現，兩隻親鳥回巢時不見幼鳥蹤跡，呆楞許久，顯得困惑悲傷...

大貓熊圓仔今過9歲生日 壽星假孕期食慾不佳粉絲好失望

台北市立動物園的大貓熊「圓仔」今天慶祝9歲生日，園方特地幫牠準備了以竹子、甘蔗和葡萄等蔬果製成的大蛋糕，可惜圓仔剛好遇到...

壽星圓仔不理生日蛋糕 假孕期睡翻

台北市立動物園今天上午幫大貓熊「圓仔」慶祝九歲生日，園方準備以冰塊水果製成的蛋糕，並在早上九點半讓圓仔享用，但正在假孕期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。