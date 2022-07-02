大貓熊圓仔9歲生日 碰上假孕期沒食慾
台北市立動物園大貓熊「圓仔」今天歡度9歲生日，園方雖然送上有鳳梨、紅蘿蔔的冰塊蛋糕，但圓仔剛好是假孕期、賀爾蒙變化導致沒有食慾，嗅了一下蛋糕就回去睡覺。
台北市立動物園表示，大貓熊「圓仔」慶祝9歲生日，今天原訂11點要送蛋糕給圓仔，但後來時間提早，因圓仔正經歷假孕期，雖然沒懷孕但賀爾蒙還是會變化，「有可能吃飽之後就一路睡到下班了」。
園方送上有冰塊、鳳梨、紅蘿蔔、葡萄等水果的蛋糕，圓仔因假孕期沒有食慾，牠看了一下蛋糕、稍微嗅聞後就爬回棲架睡覺。
貓熊館館長陳玉燕表示，圓仔的生日是7月6日，每年都會挑最接近的週末慶生，若碰上假孕期，蛋糕最後會都送去給爸爸「團團」，而圓仔假孕期結束後食慾就會恢復。
許多粉絲在動物園臉書直播下留言祝圓仔生日快樂，並感嘆時間過得很快，一晃眼「都9歲了」。
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