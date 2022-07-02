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高市2隻鳳頭蒼鷹幼鳥歷險歸巢 親鳥喜迎回

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市野鳥學會表示，兩隻鳳頭蒼鷹幼鳥送返原巢後，親鳥已開始餵食守護。圖／高市野鳥學會提供
高市野鳥學會表示，兩隻鳳頭蒼鷹幼鳥送返原巢後，親鳥已開始餵食守護。圖／高市野鳥學會提供

高雄日前有工人疑在修樹時抓走2隻二級保育類鳳頭蒼鷹幼鳥，愛鳥人士發現，兩隻親鳥回巢時不見幼鳥蹤跡，呆楞許久，顯得困惑悲傷，高市野鳥協會將影片曝光後，農業局尋回幼鳥並送壽山動物園照顧，6月30日再送返原樹，兩隻親鳥也重新餵食守護，一家團圓。

高雄市長陳其邁今早視察大樹舊鐵橋人工濕地，感謝高市野鳥協會認養棲地，同時也關切日前被抓走的兩隻鳳頭蒼鷹幼鳥現況。

高市農業局長張清榮說，這兩隻鳳頭蒼鷹因樹木修剪，造成離巢，農業局第一時間獲知即請植生科追蹤，從工人處找回兩隻幼鳥，送壽山動物園暫時保護，隔日再叮嚀植生科重新築一個新巢，將幼鳥送返。

一開始也擔心幼鳥因曾離巢，與親鳥重聚時不被接受，經觀察，所幸母鳥已開始餵食互動，兩隻幼鳥亦有探頭，表示都相當健康。

高市野鳥學會日前收到民眾傳來影片，看見工人搭吊車在修剪樹木，卻從樹上抓下2隻鳳頭蒼鷹幼鳥。事後觀察到親鳥停棲在被鋸斷的枝頭上，苦苦等待雛鳥的傷心畫面。

野鳥學會當時譴責，施工單位看到鳳頭蒼鷹鳥巢不僅未停工，也沒通報保育主管單位，質疑施工單位未按照規畫修剪樹木，讓幼鳥被迫與親鳥分離。呼籲相關單位在進行樹木修剪工程時，應將「野生動物保育法」納入樹木修剪規範、修剪管理注意事項及標準作業程序中。

鳥會今天表示，兩隻幼鳥送返後，昨天觀察到母鳥站在巢邊守護，幫忙幼鳥理毛，在地守護的阿嬤一早六點多看到親鳥開始餵食雛鳥，也銜巢材回來補充，兩隻雛鳥不時抬頭活動，相當有活力；不過4點後下起大雨，未見親鳥進巢護幼幫忙遮雨保溫，雛鳥獨自面對大雨、人禍、天候等考驗。

壽山動物園 高雄市長 人工濕地

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