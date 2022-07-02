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壽星圓仔不理生日蛋糕 假孕期睡翻
台北市立動物園今天上午幫大貓熊「圓仔」慶祝九歲生日，園方準備以冰塊水果製成的蛋糕，並在早上九點半讓圓仔享用，但正在假孕期的圓仔對蛋糕興趣不大，全程昏睡。
大貓熊圓仔出生於2013年7月6日，是第一隻於台灣本土出生的大貓熊，據園方表示，圓仔正歷經假孕期，雌性大貓熊即便未授精也會出現類似懷孕狀況，荷爾蒙也會如真的懷孕般變化，因此圓仔才會呈現昏睡。
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