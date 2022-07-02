壽星圓仔不理生日蛋糕 假孕期睡翻

台北市立動物園今天上午幫大貓熊「圓仔」慶祝九歲生日，園方準備以冰塊水果製成的蛋糕，並在早上九點半讓圓仔享用，但正在假孕期的圓仔對蛋糕興趣不大，全程昏睡。

大貓熊圓仔出生於2013年7月6日，是第一隻於台灣本土出生的大貓熊，據園方表示，圓仔正歷經假孕期，雌性大貓熊即便未授精也會出現類似懷孕狀況，荷爾蒙也會如真的懷孕般變化，因此圓仔才會呈現昏睡。 台北市立動物園幫大貓熊「圓仔」慶祝九歲生日，吸引大批遊客觀看。記者曾原信／攝影 台北市立動物園幫大貓熊「圓仔」慶祝九歲生日，不同於圓仔昏昏欲睡，隔壁的圓圓與圓寶則是活力十足。記者曾原信／攝影 台北市立動物園幫大貓熊「圓仔」慶祝九歲生日，吸引大批遊客觀看，有遊客自製生日卡片前來祝賀圓仔生日快樂。記者曾原信／攝影 台北市立動物園幫大貓熊「圓仔」慶祝九歲生日，準備以水果、冰塊構成的生日蛋糕。記者曾原信／攝影 台北市立動物園幫大貓熊「圓仔」慶祝九歲生日，但歷經假孕期的圓仔睡意十足，對蛋糕興趣不大。記者曾原信／攝影 台北市立動物園幫大貓熊「圓仔」慶祝九歲生日，圓仔九點半準時亮相。記者曾原信／攝影

商品推薦