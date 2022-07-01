來台11年 台北動物園丹頂鶴成功自然繁殖

台北市立動物園今天表示，動物園在夏至有好消息，11年前從日本北海道來到台灣的丹頂鶴「KIKA」和「BIG」，在台日動物園的共同合作下，終於自然繁殖成功。

動物園提醒民眾，育幼期間需盡量保持安靜，不要拍打欄杆吸引牠們的注意，這樣KIKA會把寶寶藏得更隱密，BIG也會想全力驅趕「入侵者」，緊急行動間都容易造成雛鶴受傷。

台北市立動物園和日本釧路動物園2012年締結友好協定，共同攜手進行瀕危物種丹頂鶴的域外保育計畫，這是日本首次對外輸出「特別天然紀念物」丹頂鶴，KIKA和BIG在2011年9月14日由長榮航空專機，協助從北海道釧路動物園運送來台。

台北動物園表示，現任釧路市動物園園長鈴木貴博聽到消息後，除了恭賀丹頂鶴寶寶的誕生，也祝福牠能健康成長，同時提供丹頂鶴育幼期間食物、天敵、營養、欄舍等多方面的建議，台北動物園的保育員也根據他的建議努力調整營養、接受度好的育雛配方。

台北動物園表示，KIKA和BIG在2014年開始進行漸進式混養配對，2015年才配對成功產下第一窩蛋。每年進入繁殖季KIKA開始對BIG跳求偶舞，偶爾獲得BIG熱烈回應。

動物園總期待著小鶴的誕生，動物園嘗試透過調整繁殖季食譜、擴建更大更自然的照養場地、增加行豐措施、添加關鍵微量元素、甚至運用人工孵蛋的方式，希望提高繁殖季的產蛋數及孵化成功率，但一年一年過去，結果不是空包蛋，就是難得的受精卵在人工孵化的過程終止發育。

台北動物園表示，今年KIKA共產下3窩蛋，最終竟是靠KIKA與BIG自行孵蛋，傳出令人興奮的好消息。

台北動物園表示，丹頂鶴屬於早熟性的鳥類，雛鶴孵化後就會跟著媽媽四處活動、覓食，媽媽KIKA負責大部份餵養的責任，爸爸BIG分擔較多保護的責任，今年17歲的KIKA和20歲的BIG第一次育雛，看得出來是相當盡責的爸媽。

台北動物園表示，丹頂鶴尖又鋒利的喙，是BIG驅趕敵人的工具，連保育員進入工作、餵食都會遭到全場緊迫盯人，並用實際行動下逐客令。疫情期間不方便到北海道，到台北動物園就可以觀察丹頂鶴育雛，雛鳥長得很快，沒多久戶外活動場的草叢，應該就藏不住牠的身影了。

台北動物園表示，這並不是台灣第一次繁殖丹頂鶴，台灣照養丹頂鶴的紀錄最早在台灣總督官邸，1913年台北動物園設立後將丹頂鶴自總督官邸移入動物園，期間曾有產蛋記錄，直到1918年首次孵出兩隻雛鶴，自此之後丹頂鶴不時有成功繁殖紀錄。 丹頂鶴雛鳥。圖／台北市立動物園提供 台北市立動物園的KIKA和BIG終於自然繁殖成功。圖／台北市立動物園提供 丹頂鶴雛鳥。圖／台北市立動物園提供 KIKA和BIG過去也有繁殖，但不是空包蛋，就是在孵化的過程終止發育。圖／台北市立動物園提供 丹頂鶴KIKI餵養雛鳥。圖／台北市立動物園提供

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