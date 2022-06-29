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【動物冷知識】暴龍的可愛小手手只能賣萌？其實力氣超大能扛200公斤

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

擁有龐大的身軀與血盆大口的暴龍，說他是地表最強大的肉食動物也不為過，但他卻有不符合強壯外觀的可愛小手手，這對可愛小手手還貢獻了很多迷因梗圖！？

但你知道嗎？還有比暴龍的小手手更小的手手唷！今天一起來看看恐龍的小手手冷知識吧！




暴龍化石首次在1905年被發現，但前肢只有發現肱骨的部份。在1915年完成的第一個暴龍骨架模型中，科學家使用了一個較長的三指前肢做為替代，類似異特龍，導致那段時期人們認為暴龍是擁有長臂三指的恐龍。直到1989年發現了第一個完整的暴龍前肢化石，才知道暴龍的前肢是迷你小手手！

暴龍的小手手約1公尺長，也就跟我們的手差不多長度。長久以來，暴龍的前肢被認為只有兩指，但近年的兩個研究，發現暴龍有額外的小型掌骨，可能代表已退化的第三指。




跟暴龍相比，食肉牛龍的小手手已退化成痕跡器官（是指生物經過進化後為了適應環境，較不需要的器官會漸漸退化，直到失去功能。但仍殘存在生物體可作為生物演化的證據。），上頭的神經傳導纖維非常稀少，且他們的小手手上可能沒有爪子。

大多數獸腳類前肢掌心方向為彼此合掌，而食肉牛龍前肢掌心略朝後上方，目前仍不清楚功用為何。




目前推測臨河爪龍生活在乾旱而缺少食物的環境中，蟻類就成為了它們的主要美食。和食蟻獸一樣，臨河爪龍用彎鈎一樣的手指，掘開蟻穴，然後大快朵頤，享受難得的美餐。

參考連結：123

恐龍

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