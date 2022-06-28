嘔！「冷壓」原隻蟾蜍雪照全球瘋傳 開盒見大隻照嚇暈網友：雪蛤糕

夏日熱辣辣，吃雪糕隨時嚇一嚇！近日1張雪糕照片在網上瘋傳，並非因為雪糕有多美味，而是因為雪糕上面竟有1隻被壓扁的「急凍蟾蜍」。這則帶著「寒意」的貼文引來網友熱議，不少人嘗試為這款「限量」發售的新口味雪糕改名，亦有人戲稱原隻蟾蜍很豐滿，雪糕加上雪蛤，是名副其實的「雪蛤糕」！

一張標題為「有趣味道的雪糕」照片自周日（26日）在reddit及9gag上瘋傳，只見有人手持家庭裝雪糕，移去上面深藍色的蓋子，赫然見到1隻死去多時的深灰色、巴掌大、疑似為蟾蜍的動物。

牠圓滾滾的肚子被壓扁，顯得膀大腰圓；凹凸不平的皮膚上裹着一層霜雪；動作猶如正伸直雙掌、屈曲雙腿，似是準備生前的最後跳躍，卻被「永久封印」在奶白色的雪糕上。有部分網友覺得有趣，笑指蟾蜍有如在冬日嬉雪，但亦有人表示嚇得雞皮疙瘩，就像蟾蜍的皮膚。

不少人看完照片都覺得十分噁心，「不是說笑，我剛剛真的吐了」、「我決定了，這個夏季再熱我也不會吃雪糕」，另有人覺得幸好這隻蟾蜍是在顯而易見的位置，「試想像牠並非在雪糕最上面，而是你吃著吃著發現了半隻，那將會是噩夢」、「最糟糕的不是發現牠，而是發現了一半的牠」。

也有網友指出，雪糕盒內的左上角還有疑似蟲屍，推演出「蟾蜍捕蟲，盒蓋在後」的可怕過程，「捕食者和獵物死在一起，這盒不是雪糕，是自然界的縮影」、「不知為甚麼，我的腦海浮現出冰河時期」。

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文章授權轉載自《香港01》

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