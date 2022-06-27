「圓寶」明辦2歲線上生日會 「圓仔」9歲生日也快到了

大貓熊姐姐「圓仔」快要9歲生日，妹妹「圓寶」則要過2歲生日。動物園表示，「圓寶」長得又高又壯，讓很多遊客都難免把「圓寶」誤認成媽媽「圓圓」；另外，明天上午11點，將先透過直播替「圓寶」慶生；7月2日則以實體活動及線上直播方式為「圓仔」及其它動物壽星們慶生。

動物園表示，在6月28日「圓寶」生日當天，不過6月20日至6月30日適逢休園期間，「圓寶」的慶生會將透過線上辦理，明天上午11點，民眾可在臉書(FB)和中華電信MOD平台直播，看到「圓寶」和媽媽「圓圓」一起享用2歲生日蛋糕的畫面。

動物園表示，7月2日則會以實體活動及線上直播方式為「圓仔」及其它動物壽星們慶生，當日在新光特展(大貓熊)館1樓將有精采的教育駐站、動物布偶見面會、7月2日上午11點也會透過臉書(FB)和中華電信MOD直播「圓仔」享用9歲生日蛋糕，獻上祝福並且傳遞動物保育的觀念。

動物園表示，民眾可以透過台北動物園臉書粉絲專頁，一起為在夏日出生的幾位動物好朋友包括大貓熊「圓仔」和「圓寶」、小貓熊「可麗露」、歐亞水獺「莎夏」和馬來貘「貘花豆」寫下生日祝福留言，即可在7月2日參加摸彩活動。

另外，動物園表示，「多喝水鹼性竹炭水」參與2022年度動物認養計畫，與台北市立動物園攜手推出大貓熊「圓寶」生日瓶，邀請民眾一同關注野生動物保育。品牌竹子及黑白顏色的意象，與最愛吃竹子的大貓熊不謀而合，今年6月竹炭水推出大貓熊「圓寶」生日限定包裝。此次共推出2款生日限定聯名包裝，正在各大7-11門市熱賣中。 「圓仔」是7月6日生日，將在7月2日提前慶生。圖／北市動物園提供 大貓熊「圓寶」生日限定包裝，邀請民眾一起守護瀕臨絕種的野生動物。圖／北市動物園提供

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