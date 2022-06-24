虎年迎虎寶！台北市立動物園石虎「平平」月初平安生產

今年是虎年，台北市立動物園今天表示，動物園6月喜迎正港本土瀕危虎寶寶。居住在保育研究中心的石虎「平平」在今年春天受孕，經過約兩個月至七十天左右的孕期，保育員透過監視器觀察，確認平平在6月2日的清晨，平安誕下一隻石虎寶寶，目前尚未確認性別。

台北市立動物園表示，平平母性良好，去年曾有產下三胞胎並成功育幼的豐富經驗，目前她除了進食、放風活動筋骨外，大多時間都待在巢箱裡細心照顧孩子。

去年生下三胞胎後，平平便一直維持相當好的體態，體重不曾銳減，這次懷孕至生產完畢，期間身體都非常健康，保育員僅需在日常飲食裡添加貓科營養補充品，撒上貓奶粉、鈣粉來為哺乳需求增添營養，並盡可能提供隱密安全的育幼環境，以避免過多的人為干擾。

動物園表示，石虎寶寶尚未20日齡就已經開眼，也會在巢箱中緩慢匍匐前行。為避免新生兒沾染人類氣味，引起母親高度警戒，憂懼環境不安全而出現傷害寶寶的行為。

照養團隊決定待石虎寶寶滿月後，身體茁壯程度已能追趕跑跳、自行離開巢箱之際，再引誘平平暫時離開欄舍，以便為寶寶進行全面的身體檢查，確認性別，在這之前，保育員會先透過監視器來觀察石虎母子的一舉一動。

動物園表示，這胎的石虎寶寶是媽媽「平平」與爸爸「小魚」在動物園內的第二胎小孩，也是林務局野生動物救傷收容計畫架構下，台北市立動物園和特有生物研究保育中心、屏東科技大學合作「石虎保育繁殖計畫」的重要新成員。

動物園表示，石虎寶寶未來是否參與野放訓練，回歸自然，為增加野外族群數量貢獻力量，或是像哥哥「虎力勇」留在動物園內肩負域外保育的大任，都還需要合作團隊進一步的審慎評估，動物園當前的任務將會盡力提供石虎健康成長所需。 平平將寶寶放回巢箱後，不忘幫自己帶幾隻乳鼠當宵夜。圖／台北市立動物園提供 熟睡中的平平與寶寶。圖／台北市立動物園提供 石虎寶寶喝母乳。圖／台北市立動物園提供 石虎媽媽平平叨著寶寶要返回巢箱。圖／台北市立動物園提供

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