龜殼花橫行北市動物園 褐狐猴好奇心強慘登被咬冠軍

北市動物園對園區環境採取近自然管理模式，夏季夜間蛇類活動的機率高，2004動物園開始紀錄類似案件以來，被龜殼花咬傷的動物有58隻，其中褐狐猴連續兩年均發生4起被蛇咬的紀錄。動物園表示，為了保護園區動物的安全，動物園特別成立蛇類巡邏小隊，每個月找2天在日落後巡視園區，驅離蛇類。

動物園表示，園內的照養環境因為難免有動物的剩食，容易吸引野鼠前來覓食，也間接招來以鼠為食的蛇類，園區裡晚上最常出現的有毒蛇類是龜殼花，龜殼花同時也是台北市入侵民宅第一名的蛇種。

動物園表示，自2004動物園開始紀錄類似案件以來，被龜殼花咬傷的動物有58隻，其中褐狐猴排第一名。在靈長類中褐狐猴的智商不像大猩猩、黑猩猩等，加上好奇心驅使，會去逗弄蛇或靠近聞嗅，非洲區區長鄭惟仁形容褐狐猴「好奇心勝過牠的記憶力」，因此除了相對容易被蛇咬，還有重複被咬2次的個體。

動物園表示，因為非洲區的褐狐猴常被蛇咬，甚至連續兩年都有4起被蛇咬的紀錄，2020年發起成立蛇類巡邏隊，邀請同仁在夜行性龜殼花的活動時間，到動物欄舍、辦公室、倉庫、廚房等室內或半室內或戶外的空間，加強搜查蛇的蹤跡。坐等伏擊型的龜殼花保護色和隱蔽色都相當好，因此每次巡邏都有爬蟲館及保育研究中心熟悉蛇類習性的保育員陪同各區的保育員一起完成任務。

動物園表示，有巡蛇隊後非洲區的褐狐猴被蛇咬的機率開始減少，平均每年不到一隻次，發現龜殼花的機率也減少，巡蛇時只要發現龜殼花都會進行測量和紀錄，再移至園區沒有開放的區域野放，有時會遇到再次回到動物欄舍再次被找到的蛇。但因為蛇是鼠類的剋星，食物鏈中很重要的一環，因此動物園只會將蛇移走，讓牠們可以繼續延續在生態系中重要的任務。 園區裡晚上最常出現的有毒蛇類是龜殼花。圖／北市動物園提供

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