屏科大搶救19隻小雨燕大作戰 每2小時輪班餵食
台東縣政府體育館改善工程錯誤移居，造成上百隻失親小雨燕急需照料，屏科大接手收治19隻，小雨燕較虛弱，且雛鳥1天要餵食6次，照養員每2小時輪班餵食，考驗耐心與體力。
國立屏東科技大學今天發布新聞稿指出，屏科大野生動物收容中心接受野灣野生動物保育協會委託，收治19隻失親小雨燕，連同原救傷的1隻小雨燕，目前中心共有20隻小雨燕接受照護。
屏科大指出，經獸醫師評估，這批小雨燕多有虛弱、脫水與消瘦情形，目前安置於收容中心大型檢疫空間內，由於雛鳥1天須餵食約6次，現階段由獸醫組、兩爬組合作照料，每2小時輪班1回餵食、觀察及清潔，盼能將折損降至最低，未來將與校內鳥類生態研究室合作就近照料。
兩爬組照養員小組長朱宏偉表示，目前以食蟲性鳥類飼料、麵包蟲等作為小雨燕主要食物，後續會再補充一些野外的小蟲作為補給。
屏科大指出，這次收容小雨燕中，有1隻健康狀況、食慾都很良好，甚至可直接進行練飛階段，後續將視小雨燕復原狀況進行訓練及評估後野放。
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