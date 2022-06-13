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國際二級保育鳥小燕鷗 七股首度築巢育雛成功

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南七股首度發現國際二級保育鳥小燕鷗築巢育雛成功。圖 ／黃永豐提供
台南七股首度發現國際二級保育鳥小燕鷗築巢育雛成功。圖 ／黃永豐提供

國際二級保育鳥類「小燕鷗」進入繁殖期，台南市七股區首度發現小燕鷗築巢育雛成功，保育人士說，這是今年全台第9處被發現育雛成功地點，會守護這些嬌客。

台南市生態保育學會副總幹事黃永豐今表示，七股區有一處廢棄鹽灘地，數天前首度發現20幾對小燕鷗築巢育雛，每天都有志工輪流守護小燕鷗築巢育雛，攝影家王素滿、李進裕也都有拍攝監控。

市府農業局保育科長朱健明說，這些嬌客已經快離巢，為了牠們不被干擾，目前暫不公布小燕鷗築巢育雛成功棲地。

台南市生態保育學會理事長邱仁武指出，小燕鷗(Sternula albifrons sinensis) 是台灣最小的鷗科鳥類，也是國際2級保育鳥類，於台灣終年可見，常單獨或結群在海岸、河口、沼澤、魚塭及鹽田等濕地環境活動。

每年4至7月是小燕鷗繁殖期，牠偏好在海岸開闊的砂礫地築巢，每巢會有1至3顆卵，由雌雄鳥輪流孵蛋和育雛。

目前台灣本島有宜蘭南澳鄉南溪出海口、新竹、高屏溪口、桃園竹圍漁港、彰濱海岸、雲林濁水溪、台東知本、花蓮溪口、七股沿海是第9處發現小燕鷗築巢育雛。

台南七股首度發現國際二級保育鳥小燕鷗築巢育雛成功。圖 ／黃永豐提供
台南七股首度發現國際二級保育鳥小燕鷗築巢育雛成功。圖 ／黃永豐提供

台南 生態保育 南澳

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