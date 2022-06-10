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救援浪浪麻醉管制要並行 高市將組獸醫師吹箭隊

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市動保處開設課程提升獸醫師吹箭技能。記者王昭月／翻攝
高雄市動保處開設課程提升獸醫師吹箭技能。記者王昭月／翻攝

吹箭是獸醫師常備技能，但實際會操作的不多，鑑於近年常發生攻擊性動物追咬人或挑釁騷擾事件，一般獸醫師協助執行吹箭業務時礙於經驗不足，心有餘力不足。高市動保處為此開設吹箭專業課程，並幫高市獸醫師公會的獸醫師組織動物管制吹箭隊，日後有捕犬等需求時可提升執行安全全。

高市動保處長葉坤松表示，捕捉兇猛、具攻擊性等流浪犬貓或野生動物時，一般需在獸醫師監督下由特定人員進行吹箭麻醉，提高執行安全及效率。為此高市動保處在今年6月舉辦兩場吹箭實作教育訓練課程，由動保處技正陳威智指導吹箭技術、使用時機及注意事項，保護動物也同時保障執行人員的安全。

葉坤松強調，鎮靜、麻醉藥劑屬第一類藥品，限由執業獸醫師（佐）使用，由具有執照的獸醫師視動物情況開立處方，再決定投藥操作，一般民眾不得擅用麻醉吹箭，否則即觸法。

他也說，高市動保處為提高轄內遊蕩犬的管制及結紮量能，將協助高市獸醫師公會成立動物管制吹箭隊，確保獸醫師隨同支援捕捉或救援動物時，在麻醉藥物的使用上安全無虞。

高雄市動保處開設課程提升獸醫師吹箭技能。記者王昭月／翻攝
高雄市動保處開設課程提升獸醫師吹箭技能。記者王昭月／翻攝

獸醫師 結紮

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