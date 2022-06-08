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【動物冷知識】鴨嘴獸游泳眼耳鼻全閉怎覓食？動物界神秘探測器曝光

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

所有的動物都會因為肌肉和神經活動而發出微弱的電場，而有些動物擁有電磁感應的技能，即使看不到，也能靠接收電場來捕捉獵物。

今天我們一起來看看動物的電磁感應冷知識吧！




鯨豚最出名的就是迴聲定位系統，以往也因為過於關注在迴聲定位系統而遺漏了他們還有電磁感應這項技能。

研究人員認為海豚吻部的毛孔與最初的哺乳動物的鬍鬚有關，在經過186次的測試中，發現海豚可以接收到最低4.8μV/cm。但當研究人員使用塑膠蓋遮住他們的吻部時，海豚則無法感應任何電刺激。

科學家推測海豚或許利用電感應偵測段距離的獵物；遠距離時，使用迴聲定位。




除了海豚之外，單孔目動物（鴨嘴獸、針鼴）是唯一擁有電感受器的哺乳動物，其中又以鴨嘴獸最為靈敏，他們的鴨嘴擁有40000個感電器官。

從鴨嘴獸閉著眼睛游泳來看，也可以推測電磁感應亦可利用在混濁、視線不佳的水域，協助動物捕食獵物。




相較於鴨嘴獸，同為單孔目動物的針鼴就沒有這麼多的感電器官。長喙針鼴擁有2000個受體，短喙針鼴只有400個。這種差異可以歸類在他們的棲息地與捕食方式，長喙針鼴以熱帶森林落葉中的蚯蚓為食，潮濕的棲息地有效傳導電信號；短喙針鼴生活在乾燥地區的巢穴中，以白蟻和螞蟻為食，除非巢穴內部足夠潮濕，不然使用電磁感應的機會不大。

參考連結：12

海豚 鯨豚

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