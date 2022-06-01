快訊

不斷更新／高雄、台南跟進延長遠距教學！台北維持實體 各縣市做法一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【動物冷知識】無尾熊吃住都在尤加利樹上？其實「這棵」才是牠們最愛

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

無尾熊是個很挑食的動物，大家都知道他們只吃尤加利樹的樹葉。全世界約有600～800種尤加利樹，他們只吃其中的40～50種。

但你知道嗎？他們睡覺時不一定會抱著尤加利樹，因為太熱了！？

今天讓我們一起來看看動物們消暑的動物冷知識吧！




雖然無尾熊只吃尤加利樹的樹葉，但尤加利樹表面溫度僅比氣溫低1.46～1.87 °C。

研究人員也發現，天氣越熱，無尾熊待在尤加利樹上的時間越短，根本是「食物」與「涼爽」的殘酷二選一！




可以從熱像儀的圖片看出，斑點的部分因為在散熱的關係，所以溫度較高。

也有人提出因為斑點顏色較深，容易吸熱導致的高溫

不過若斑點沒有降溫效果，那長頸鹿的頭部、脖頸與背部溫度應該也會較高，但從熱像儀觀察則是都集中在斑點上，其餘地方的溫度相比之下都較低。




河馬的汗水主要有2種色素：紅色的稱為「河馬汗酸」（hipposudoric acid）；橘色的則稱為「正河馬汗酸」（norhipposudoric acid）。研究發現河馬的汗水兼具防曬和抗生素的功能，因此鮮紅的汗珠不但是河馬的註冊商標，也是一種天然防曬油。

參考連結：1234

河馬 無尾熊 防曬 高溫 長頸鹿

相關新聞

獲頒坎城金棕櫚狗狗獎！烏克蘭「護國神犬」沒出席領獎原因曝光

2歲大的傑克羅素㹴犬子彈（Patron）於俄烏戰爭期間在烏克蘭境內出任務，已協助清除了超過200多個爆裂物，瞬間在國際上聲名大噪。最近牠更獲頒坎城影展的「金棕櫚狗狗獎」（Palm Dog），這是頒給明星狗狗的最高聲望獎項，也是牠在同個月內獲得的第二個獎項。

【動物冷知識】無尾熊吃住都在尤加利樹上？其實「這棵」才是牠們最愛

哈囉大家好，我是帽帽！ 無尾熊是個很挑食的動物，大家都知道他們只吃尤加利樹的樹葉。全世界約有600～800種尤加利樹，他們只吃其中的40～50種。

橘貓結紮戴「貴氣藍色甜甜圈」電昏一票貓奴 轉身秒睡到翻白眼超崩壞

結紮絕對算是主子貓生裡的第一件大事！

橘貓睡覺總是「下面挺出1根粗粗的」 奇葩睡姿曝光萬人笑瘋：不可以色色

警察叔叔，就是這隻貓貓！日本一名飼主近日在社群平台推特上傳一組照片，分享自己捕捉到自家愛貓「超奇葩」睡姿，張開四肢仰睡時長長的尾巴從胯下伸出，謎之角度馬上引起網友熱議，而飼主也在貼文處搞笑表示「敏感內容能顯示得出來嗎？」

太久沒打掃家裡髒爆 虎斑喵「複製貼上」4雙眼睛同步死亡凝視貓奴擦窗

日本一名網友日前在社群平台推特上上傳一張照片，分享自己因為太久沒有清理窗戶，家中四隻愛貓看不下去，排排坐在窗旁「死亡凝視」，銳利的目光讓他忍不住求饒「我會好好打掃的！」而貓貓們猶如「複製貼上」的模樣，也引起網友熱烈討論。

猴痘會傳染毛孩！專家急示警：飼主染疫至少3週不能接觸「這類型寵物」

目前猴痘病毒已席捲超過25個國家，除了最早爆發疫情的非洲國家外，歐洲也陸續出現上百個疑似的確診個案。英國衛生安全局（UKHSA）日前發出聲明建議，天竺鼠、倉鼠和其他囓齒動物特別容易感染這種疾病，所有確診飼養鼠類的猴痘的患者都需要與寵物隔離至少3週，避免傳染範圍再擴大。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。