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【動物冷知識】無尾熊吃住都在尤加利樹上？其實「這棵」才是牠們最愛
哈囉大家好，我是帽帽！
無尾熊是個很挑食的動物，大家都知道他們只吃尤加利樹的樹葉。全世界約有600～800種尤加利樹，他們只吃其中的40～50種。
但你知道嗎？他們睡覺時不一定會抱著尤加利樹，因為太熱了！？
今天讓我們一起來看看動物們消暑的動物冷知識吧！
雖然無尾熊只吃尤加利樹的樹葉，但尤加利樹表面溫度僅比氣溫低1.46～1.87 °C。
研究人員也發現，天氣越熱，無尾熊待在尤加利樹上的時間越短，根本是「食物」與「涼爽」的殘酷二選一！
Fun fact: Koalas hug trees to cool themselves down in hot weather http://t.co/JLayNNhV4H pic.twitter.com/Kno6zoT2Fj— WIRED (@WIRED) 2014年6月8日
可以從熱像儀的圖片看出，斑點的部分因為在散熱的關係，所以溫度較高。
也有人提出因為斑點顏色較深，容易吸熱導致的高溫。
不過若斑點沒有降溫效果，那長頸鹿的頭部、脖頸與背部溫度應該也會較高，但從熱像儀觀察則是都集中在斑點上，其餘地方的溫度相比之下都較低。
河馬的汗水主要有2種色素：紅色的稱為「河馬汗酸」（hipposudoric acid）；橘色的則稱為「正河馬汗酸」（norhipposudoric acid）。研究發現河馬的汗水兼具防曬和抗生素的功能，因此鮮紅的汗珠不但是河馬的註冊商標，也是一種天然防曬油。
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