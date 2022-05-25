【動物冷知識】大象用鼻子吸水會不會嗆到？這處構造竟和人類相似

哈囉大家好，我是帽帽！

大象不是直接用鼻子喝水，因為他們的鼻子是連結氣管，而非口腔。他們喝水時，是先用鼻子吸水，在將鼻子放入口中，並噴氣喝水。

但為什麼他們用鼻子吸水時不會被嗆到呢？今天我們一起來看大象鼻子的冷知識吧！

人類的鼻腔與口腔相通，但鼻腔吸入的空氣會進入我們的氣管，食物則會進入食道。當我們喝水喝太急會有異物不小心進入氣管時，就會產生被嗆到的感覺。

人類也有這樣的軟骨，稱為會厭軟骨。人類的鼻腔與口腔是相連的，空氣會經由鼻腔進入氣管、食物經由口腔進入食道。會厭軟骨在我們進食時，會關閉氣管，起到防止異物進入氣管的功用

這邊也有一個冷知識：當我們在吞嚥時，是憋氣的狀態。

但我們的會厭軟骨沒有大象的靈敏，當水進入鼻腔時，會厭軟骨很容易失手，就會造成嗆咳的問題。

因為小象還不會使用鼻子，所以喝母乳時，是將鼻子捲起來，嘴巴湊上去喝。

像不像我們小時候會吸拇指或咬奶嘴一樣呢？

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