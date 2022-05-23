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硨磲貝等7種貝類 獲列珍稀海洋保育野生動物
海洋委員會預告修正「海洋保育類野生動物名錄」第5點內容，將菱硨磲貝、圓硨磲貝、扇硨磲貝、巨硨磲貝、長硨磲貝、諾亞硨磲貝、鱗硨磲貝等7種硨磲貝，列為珍貴稀有海洋保育類野生動物。
海委會修正「海洋保育類野生動物名錄」的同時，也將柴山多杯子珊瑚及福爾摩沙偽絲珊瑚，分別正名為「柴山多杯珊瑚」與「福爾摩沙擬絲珊瑚」。
海洋保育署去年調查發現，我國海域硨磲貝受到海洋汙染、氣候變遷、採捕壓力、人為活動干擾等影響，成體比例偏低、密度變低，族群數量下降情形。因此列入海洋保育類野生動物，提高保育強度，依「野生動物保護法」規定將不得捕撈、買賣、陳列、展示、持有、輸入、輸出或飼養、繁殖等行為。
海保署表示，硨磲貝族群數量稀少，在瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約(CITES）列為附錄二物種，目前僅澎湖縣政府與台東縣政府禁採，少數縣市或保護區有硨磲貝的管理規範。
海保署表示，這次「海洋保育類野生動物名錄」第5點修正草案預告時間為60天，修正草案內容可至海洋委員會全球資訊網(https://www.oac.gov.tw)查詢。民眾如有修正意見或建議，可在預告期間內陳述。
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