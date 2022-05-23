硨磲貝等7種貝類 獲列珍稀海洋保育野生動物

毛小孩永遠都是人類最好的朋友。近日一則溫馨事件在網路上掀起熱議，一名男子某天因生病急打119，救護車將男子載走後，他所飼養的愛犬放心不下自己主人，竟一路狂奔跟隨救護車到醫院，到了醫院後狗狗還很不放心在急診室門口坐著，想等主人趕快出來，讓不少網友直呼感動。

2022-05-11 11:41