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比特犬飼主教育訓練 屏科大犬隻訓練師傳授秘訣

中央社／ 屏東縣21日電
比特犬示意圖。圖／本報資料照片
比特犬示意圖。圖／本報資料照片

比特犬攻擊事件頻傳，為保護人員安全兼顧動物福利，屏東縣政府今天邀請屏東科技大學工作犬訓練中心研究員羅書姍傳授飼養管理知識及遭到攻擊時該如何處理。

今天這項比特犬飼主教育訓練，邀請全國唯一設立於大專院校的工作犬訓練單位、國立屏科大工作犬訓練中心有豐富經驗的研究員羅書姍傳授比特犬飼養管理知識，包含犬隻飼養教育、訓練用具原理及示範、遇到犬隻攻擊該如何處理等實用內容。

依農委會公告，民國111年3月1日起比特犬為「指定禁止飼養或輸入動物」，已飼養的飼主必須提出如預防注射紀錄等今年3月1日前已飼養證明，並於112年2月28日前完成寵物登記。逾期未登記者經查獲將依動物保護法第26條規定，裁處5萬元到25萬元罰鍰，並沒入犬隻。

屏東縣政府農業處長鄭永裕表示，目前已辦理寵物登記比特犬數量達625隻，其中未絕育有482隻，依動物保護法第22條規定，飼養犬貓都一定要絕育，違者將依動保法第27條規定裁處5萬元到25萬元罰鍰。

農業處表示，依現行規定，比特犬僅可由各縣市主管機關辦理寵物登記，與一般犬貓不同。因屏東縣幅員廣大，為避免飼主攜帶犬隻往來奔波，農業處與全縣35間具寵物登記站資格動物醫院合作，飼主可攜帶犬隻前往付費植入晶片並由登記站開立證明文件，飼主再擇期帶身分證與證明文件至縣府農業處辦理登記。

另外，農業處今天新聞稿表示，近期將開辦專案輔導，補助縣內的飼主將比特犬無論公母全部結紮，以防止意外繁殖情況產生，逐步達到管制禁養目標。

屏東縣政府 比特犬 寵物

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