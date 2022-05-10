野放黑熊魂斷山林「黑熊媽媽」黃美秀：明顯是人禍

命運多舛的編號711大雪山黑熊，多次誤入陷阱，再次野放不到1個月，今天證實已遇害並遭掩埋。有「黑熊媽媽」封號的屏東科技大學野生動物保育研究所教授黃美秀，晚上在臉書發出7百餘字長文表達心中哀痛，她強調，這明顯是人禍，此次的野放地點是評價最低的，她最難過的是，最擔心的事仍發生了，而且比預期的快。

黃美秀表示，多次山豬吊虎口餘生的711終難逃一劫，明顯是人禍，究竟熊體上的傷是如何造成的？人為致死因素為何？人造衛星追蹤頸圈如今又何在？相信檢調單位會進一步釐清，才能更清楚掌握台灣黑熊野外的存續威脅。

她強調，此次的野放地點是野放會議中她個人評價最低的，因為人類活動干擾相對多，恐對熊不友善，她過往的實地調查顯示，此一區域熊出沒的頻度很低，背後一定有人為的理由。因此會議上她提了兩次，野放地點絕非上上之選，但管理單位或有其他考量，她不便堅持也未插手後續野放事宜，沒想到，最擔心的事仍發生了，而且比預期的快。

黃美秀指出，711之死再次向國人宣告，台灣野外黑熊的生存環境並沒有我們預期的安全，民眾對黑熊保育觀念也有待提升，這都不是一蹴可幾，值得持續檢討改善。

黃美秀在臉文中以「辛苦#711了」，「Dear #711，願您安息，對不起。因為見證您的種種苦難，我相信我們必會更努力並用智慧協力來消弭不必要的殺戮，還熊本來的山林面目，一個安全無虞的生活空間」表達哀傷，不少網友留言回應，直說不敢相信是事實，還有人指「不敢相信，這麼快他就到了結局！ 希望水落石出！」

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