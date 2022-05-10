聽新聞
test
0:00 / 0:00

野放黑熊魂斷山林「黑熊媽媽」黃美秀：明顯是人禍

聯合報 / 記者魏斌／屏東即時報導
工作人員將東卯山黑熊遺體裝袋，運送至農委會家畜衛生試驗所解剖以鑑定死因。圖／林務局提供
工作人員將東卯山黑熊遺體裝袋，運送至農委會家畜衛生試驗所解剖以鑑定死因。圖／林務局提供

命運多舛的編號711大雪山黑熊，多次誤入陷阱，再次野放不到1個月，今天證實已遇害並遭掩埋。有「黑熊媽媽」封號的屏東科技大學野生動物保育研究所教授黃美秀，晚上在臉書發出7百餘字長文表達心中哀痛，她強調，這明顯是人禍，此次的野放地點是評價最低的，她最難過的是，最擔心的事仍發生了，而且比預期的快。

黃美秀表示，多次山豬吊虎口餘生的711終難逃一劫，明顯是人禍，究竟熊體上的傷是如何造成的？人為致死因素為何？人造衛星追蹤頸圈如今又何在？相信檢調單位會進一步釐清，才能更清楚掌握台灣黑熊野外的存續威脅。

她強調，此次的野放地點是野放會議中她個人評價最低的，因為人類活動干擾相對多，恐對熊不友善，她過往的實地調查顯示，此一區域熊出沒的頻度很低，背後一定有人為的理由。因此會議上她提了兩次，野放地點絕非上上之選，但管理單位或有其他考量，她不便堅持也未插手後續野放事宜，沒想到，最擔心的事仍發生了，而且比預期的快。

黃美秀指出，711之死再次向國人宣告，台灣野外黑熊的生存環境並沒有我們預期的安全，民眾對黑熊保育觀念也有待提升，這都不是一蹴可幾，值得持續檢討改善。

黃美秀在臉文中以「辛苦#711了」，「Dear #711，願您安息，對不起。因為見證您的種種苦難，我相信我們必會更努力並用智慧協力來消弭不必要的殺戮，還熊本來的山林面目，一個安全無虞的生活空間」表達哀傷，不少網友留言回應，直說不敢相信是事實，還有人指「不敢相信，這麼快他就到了結局！ 希望水落石出！」

野放 台灣黑熊 屏東

延伸閱讀

編號711台灣黑熊失聯5天今確認遇害遭埋 遺體送驗啟動偵辦

新北海洋救援先鋒隊 即時救援海龜並野放

遭流刺網誤捕受傷玳瑁野放 侯友宜推一把助回大海

玉山南安設新地標 一次合照黑熊、田園兩大特色

相關新聞

野放黑熊魂斷山林「黑熊媽媽」黃美秀：明顯是人禍

命運多舛的編號711大雪山黑熊，多次誤入陷阱，再次野放不到1個月，今天證實已遇害並遭掩埋。有「黑熊媽媽」封號的屏東科技大...

半歲小狗慘遭活生生丟垃圾桶⋯掙扎中獲清潔工搶救 結局暖哭網友

事發於4月中旬，美國俄亥俄州哥倫布市垃圾分類操作員戴夫．卡森（Dave Carlson）在社區大樓收垃圾時，發現1隻小狗在大型垃圾桶內掙扎，試圖求一線生機，他隨即通知上級

編號711台灣黑熊失聯5天今確認遇害遭埋 遺體送驗啟動偵辦

去年曾於台中東卯山果園誤中套索，傷癒野放後又下山於麻必浩、桃山部落一帶滋擾農舍並再次誤入陷阱的編號711大公熊，今年4月...

愛撒嬌小奶貓被拿走肉泥秒翻臉 氣噗噗狠瞪奴才死咬不放：還給我！

在食物面前誰也不能阻擋毛小孩。一名飼主日前收編一隻三花貓奶貓回家，可愛的小奶貓相當親人又聽話，但某天牠因為肉泥被拿走突然罕見大發飆，整隻貓咪弓起來露出超兇狠的表情，像是在對貓奴大吼「把我的肉泥還給我！」。

2男童路邊玩球嚇醒午睡狗狗 「超誠意90度鞠躬道歉」網讚爆：太有禮貌

有禮貌的小朋友都是好孩子。近日有一段影片在網路上掀起熱議，兩名男童走在路上一邊拍球，經過某店店家門前，剛好趴著一隻狗狗在休息，結果小男童不小心掉了球，觸動一旁的警報，狗狗整個被嚇到醒來，兩位小男孩看到狗狗被吵醒，連忙對被嚇到的狗狗90度鞠躬道歉，許多網友大讚兩位男童很有禮貌。

一起吃飯的弟弟變布偶…貓姊姊「傻眼轉頭確認3次」：你誰阿？

日本演歌歌手「藤彩子」（藤 あや子）日前在社群平台推特上分享一組照片，拍到貓咪姊姊發現一旁的弟弟「變成神秘玩偶」之後，露出了疑惑的表情，甚至還連續轉頭3次確認，彷彿正對娃娃思考著「你是誰⋯⋯」，搞笑的瞬間吸引超過50萬次點讚與轉推，引發熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。