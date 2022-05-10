快訊

獨／確診伯伯奮鬥實錄！他如何花四天從門診領到救命藥

運安會公布太魯閣事故最終調查報告 5項肇因釀史上最嚴重鐵路意外

「這縣市」長者打疫苗送2劑快篩 網狂讚：應推廣到全國

水獺反殺鱷魚影片瘋傳！水獺連環咬+神反應 鱷魚被咬到崩潰投降

香港01 / 撰文：布萊恩
水獺對準鱷魚尾巴就狠咬一口。鱷魚被咬大怒，張開血盆大口反擊，惟水獺靈活地輕鬆避過。（影片截圖）
水獺對準鱷魚尾巴就狠咬一口。鱷魚被咬大怒，張開血盆大口反擊，惟水獺靈活地輕鬆避過。（影片截圖）

大自然果真充滿意想不到的畫面！近日網路瘋傳1段「水獺反殺鱷魚」影片，非洲贊比亞（Zambia）1隻水獺竟然挑戰體型比自己大數倍的鱷魚，不但多次成噬咬對方尾巴和身體，還「神反應」躲過攻擊，小水瀨戰勝巨鱷的賽果令網友們嘖嘖稱奇。

綜合外媒報導，21歲男子伊恩（Iain McDonald）早前在贊比亞卡富埃國家公園（Kafue National Park）意外拍下這段影片，畫面見到１隻長約2.5米的鱷魚正在河邊悠閒曬太陽，旁邊卻有1隻水獺徘徊。雖然鱷魚的體型比自己大數倍，但水獺毫無懼色，對準鱷魚尾巴就狠咬一口。鱷魚被咬大怒，張開血盆大口反擊，惟水獺靈活地輕鬆避過，再策動突襲，成功咬中鱷魚身體，並再次「神反應」避開對方反擊。

鱷魚毫無辦法。只有待在原地「投降」，水獺卻突然掉頭走到鱷魚面前喝水，之後便走入灌木叢內離去。伊恩形容水獺的行為是在「玩火」，但難以想像牠會為了樂趣賭上性命，估計水獺攻擊鱷魚的原因是想保護年幼水獺安全。惟他補充，永遠無法預料大自然會及發生什麼事情。

影片於網路熱傳，不少網民直指事件驚奇，「水獺：當俺吃素的？」，也有網友指出，水獺其實十分兇猛，「水獺會吃幼鱷魚，多隻水獺也會合作捕獵成年鱷魚」、「水獺是鱷魚的天敵哦」。

延伸閱讀：

3野豬「反殺」獵豹狂啃咬？遊客拍下震撼影片瘋傳 真相卻大反轉

「14拳港男」影片瘋傳！男子街頭激戰女友 結局竟神反轉

文章授權轉載自《香港01》

延伸閱讀

「雙面貓」男友vs.自己面前反差超大 網笑翻：最強情敵誕生！

拖鞋慘被咬爆媽怒揪兇手 2汪「無辜開飛機耳」牠連看都不敢看..結局笑翻

白孔雀從屋頂「展翅絕美降落」震撼衝擊畫面網驚呼：神鳥下凡！

半歲小狗慘遭活生生丟垃圾桶⋯掙扎中獲清潔工搶救 結局暖哭網友

相關新聞

呵護毛小孩為寶貝日常健康把關 寵物沐浴乳安心選購守則

家有毛小孩都知道，多數寶貝一點也不喜歡洗澡！但是有些狗狗天生體味重，也愛出門趴趴走，貓兒們則為了減少掉毛與擺脫小害蟲，其實各有適合的洗澡頻率，對於需要細心呵護的毛孩子們...

半歲小狗慘遭活生生丟垃圾桶⋯掙扎中獲清潔工搶救 結局暖哭網友

事發於4月中旬，美國俄亥俄州哥倫布市垃圾分類操作員戴夫．卡森（Dave Carlson）在社區大樓收垃圾時，發現1隻小狗在大型垃圾桶內掙扎，試圖求一線生機，他隨即通知上級

橘貓紙箱睡午覺被粗心貓奴打包退貨 「5天遠征550公里」店員開箱嚇傻

睡午覺竟然變成了百里長征。最近一則奇聞在網路上瘋傳，一隻橘貓日前在箱子中一如往常的睡午覺，起來竟發現自己在離家550公里遠的汽車零件店，店內所有員工都嚇到，最後貓咪還是安然回家，結束一場驚魂。

水獺反殺鱷魚影片瘋傳！水獺連環咬+神反應 鱷魚被咬到崩潰投降

大自然果真充滿意想不到的畫面！近日網路瘋傳1段「水獺反殺鱷魚」影片，非洲贊比亞（Zambia）1隻水獺竟然挑戰體型比自己大數倍的鱷魚，不但多次成噬咬對方尾巴和身體，還「神反應」躲過攻擊，小水瀨戰勝巨鱷的賽果令網友們嘖嘖稱奇。

白孔雀從屋頂「展翅絕美降落」震撼衝擊畫面網驚呼：神鳥下凡！

優雅又具有衝擊性的一幕！一隻白色的孔雀從建築屋頂上拍翅而下，柔順的尾翼在空中畫出優雅的弧線，白色的翅膀漂亮地舒展開來，白孔雀優雅地降落在地坪上，讓網友讚嘆白孔雀是匯集美麗與野性的動物。

學甲濕地 澳洲彎嘴濱鷸現蹤

台南學甲濕地生態園區去年3月出現由澳洲昆士蘭大學研究團隊所繫放的瀕危水鳥「黦鷸」，前天又出現澳洲（東南澳）繫放、右腳橘色...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。