水獺反殺鱷魚影片瘋傳！水獺連環咬+神反應 鱷魚被咬到崩潰投降

大自然果真充滿意想不到的畫面！近日網路瘋傳1段「水獺反殺鱷魚」影片，非洲贊比亞（Zambia）1隻水獺竟然挑戰體型比自己大數倍的鱷魚，不但多次成噬咬對方尾巴和身體，還「神反應」躲過攻擊，小水瀨戰勝巨鱷的賽果令網友們嘖嘖稱奇。

綜合外媒報導，21歲男子伊恩（Iain McDonald）早前在贊比亞卡富埃國家公園（Kafue National Park）意外拍下這段影片，畫面見到１隻長約2.5米的鱷魚正在河邊悠閒曬太陽，旁邊卻有1隻水獺徘徊。雖然鱷魚的體型比自己大數倍，但水獺毫無懼色，對準鱷魚尾巴就狠咬一口。鱷魚被咬大怒，張開血盆大口反擊，惟水獺靈活地輕鬆避過，再策動突襲，成功咬中鱷魚身體，並再次「神反應」避開對方反擊。

鱷魚毫無辦法。只有待在原地「投降」，水獺卻突然掉頭走到鱷魚面前喝水，之後便走入灌木叢內離去。伊恩形容水獺的行為是在「玩火」，但難以想像牠會為了樂趣賭上性命，估計水獺攻擊鱷魚的原因是想保護年幼水獺安全。惟他補充，永遠無法預料大自然會及發生什麼事情。

影片於網路熱傳，不少網民直指事件驚奇，「水獺：當俺吃素的？」，也有網友指出，水獺其實十分兇猛，「水獺會吃幼鱷魚，多隻水獺也會合作捕獵成年鱷魚」、「水獺是鱷魚的天敵哦」。

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文章授權轉載自《香港01》

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