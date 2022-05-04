【動物冷知識】「無頭蒼蠅」是真的！搓手失誤搓掉頭還能活一段時間

哈囉大家好，我是帽帽！

大家應該都看過蒼蠅搓手手的畫面，但你知道蒼蠅會不小心把自己的頭給措下來嗎！？

蒼蠅不小心把頭擰下來後，也不會馬上死亡，其實大部分的昆蟲沒有頭後也能繼續存活一段時間。昆蟲的血液循環屬於開管式的，不小心斷頭時，囊血細胞和周邊的其他細胞會很快的堵住傷口，讓他們可以在這樣的情況下，繼續生存很長一段時間。蒼蠅的呼吸器官也不在頭部，而在是腹部，所以失去腦袋對於部分蒼蠅的呼吸根本沒有影響。最後死亡原因還是沒有口腔可進食而餓死的，或傷口細菌感染死亡。

行軍蟻與一般螞蟻最大的不同，是他們不會建永久的巢穴，他們幾乎是不停的移動、走到哪吃到哪。蟻群中絕大多數是眼盲或退化的視力，行進時僅靠領頭分泌追蹤的訊息費洛蒙，後方的行軍蟻用嗅覺跟隨。

當系統運作良好時，可以很快速到達目的地。但當領頭的行軍蟻失去方向而產生混亂時，行軍蟻仍會盲目跟隨這些訊息費洛蒙，最終形成永無止境的迴圈，若迴圈沒有因為某種原因被打破，行軍蟻將無法逃出這個死亡漩渦，持續在漩渦內轉圈，直到體力耗盡而死。

因為鳥類無法分辨鏡面造成的假象，認為鏡面反射仍是開放空間，或誤認自己的反射是競爭的侵略者，因而誤撞造成死亡，稱為窗殺。

台灣因為沒有這方面的統計數據，所以每年的窗殺數量不明，但若以2019年全台約880萬棟建物和南韓約720萬棟建物相較，推測國內每年窗殺數量應與南韓類似或更多。

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