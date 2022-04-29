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照養空間有限 台北市立動物園白手長臂猿搬至六福村

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
「琍信」(左)和「夏強」(右)。圖／台北市立動物園提供
「琍信」(左)和「夏強」(右)。圖／台北市立動物園提供

北市動物園今天表示，園內的白手長臂猿「阿寶」一家近期搬遷到六福村擔任保育大使，已於8日和遊客見面，而阿寶一家原本的照養空間，則調度居住在保育研究中心的白手長臂猿「琍信」和「夏強」接任教育中心前猿島新主人。

台北市立動物園表示，單一動物園的照養空間有限，因此現代化動物園間會透過交流合作，依據族群管理目標，衡量各個動物園所擁有的物種和空間，進行動物交換和遷移，同步提升動物福祉，阿寶一家就是在類似考量與合作機制下，搬遷到六福村。

台北市立動物園表示，白手長臂猿屬於瀕危物種，野外棲息地在中國西南部、緬甸、寮國、泰國等地，人類活動造成棲息地破碎化，壓縮了牠們在野外的生存機會。台灣目前圈養的個體追本溯源，都是早期因寵物市場在野生動物保育法頒布施行前動物商引進的個體。

台北市立動物園表示，動物園接手照養白手長臂猿，除了看顧牠們一生之外，國內外圈養單位須互相分享空間與資源，通力合作進行族群管理，並共同努力發揮動物園教育保護網，期能喚醒民眾保育野外長臂猿物種的意識。

台北市立動物園表示，阿寶一家完成檢疫後，已於4月8日在六福村新家的戶外活動場跟大家見面，這裡的場地種植了數棵6至7層樓高的大樹，枝繁葉荗、綠意盎然，非常適合在樹叢間擺盪的白手長臂猿居住。

台北市立動物園表示，開放到戶外的第一天，白手長臂猿一家就陸陸續續離開室內欄舍到戶外探索。由於再過六天就進入24節氣中的「立夏」，接下來的日子將轉變成炎熱高溫的夏季典型氣候，因此保育員將會適時打開戶外活動場通往室內欄舍的門，讓動物們可以自己選擇要待在戶外享受日光浴或是回到室內乘涼避暑。

台北市立動物園表示，教育中心前的猿島，則由原本居住在保育研究中心的白手長臂猿「琍信」和「夏強」擔任猿島新主人，兩隻個體最大的差異就在毛色，不論是臉上明顯的白圈或是身上黃棕色的體毛，都是較年輕的「夏強」黑上許多。牠們都很喜歡新家的環境，「夏強」除了會在地面上活動探索場地，也觀察到調皮的「琍信」和猿島上的山羌互動等。

台北市立動物園內的白手長臂猿「阿寶」一家近期搬遷到六福村擔任保育大使。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園內的白手長臂猿「阿寶」一家近期搬遷到六福村擔任保育大使。圖／台北市立動物園提供
白手長臂猿。圖／台北市立動物園提供
白手長臂猿。圖／台北市立動物園提供

動物園 北市 緬甸

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